Mise à jour sur les activités du BST concernant l'enquête liée au vol 752 d'Ukrainian International Airlines

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Edmonton (Alberta) 15 h 00 Le premier ministre assistera à une veillée afin d'honorer la mémoire des victimes de l'écrasement d'avion en Iran et de leur rendre hommage. Il prononcera...

Erickson Incorporated, opérateur, agent de maintenance et fabricant d'aéronefs utilitaires de premier plan mondial, annonce que de nouvelles commandes d'aéronefs seront livrées en 2020 et 2021, ce qui démontre une nouvelle fois l'attachement de la...