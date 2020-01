10e commémoration du tremblement de terre à Haïti - 50 000 $ pour soutenir des initiatives jeunesse de la diaspora haïtienne





MONTRÉAL, le 12 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, était présente à la 10e commémoration du tremblement de terre en Haïti, organisée par la Maison d'Haïti à Montréal en hommage aux victimes de cette catastrophe. La ministre Girault y a réitéré tous les liens d'amitié qui unissent le peuple québécois et la communauté haïtienne, aussi partenaire dans la Francophonie. Elle a souhaité d'abord rendre hommage à tous les disparus et exprimer toute la compassion du gouvernement du Québec à tous ceux et celles qui ont subi des lendemains difficiles, des conséquences toujours lourdes à porter dans nos coeurs. Rappelant qu'il est important de démontrer une solidarité sans faille à l'égard du peuple haïtien, la ministre a rappelé les actions de solidarité du gouvernement du Québec envers Haïti et s'est réjouie des actions soutenues par différents organismes de la diaspora haïtienne, notamment de celles de la Maison d'Haïti.

La solution haïtienne viendra de la nouvelle génération

Rappelant que les jeunes sont l'espoir d'Haïti quant aux défis que le pays a à relever, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie en a profité pour s'engager envers la jeunesse haïtienne. Celle-ci est en quête d'un monde meilleur. Pour l'occasion, le gouvernement du Québec a annoncé dans sa nouvelle Vision internationale que des sommes particulières viendraient soutenir l'action des diasporas au Québec. La ministre a annoncé que 50 000 $ seraient versés en soutien aux activités jeunesse de la diaspora haïtienne dans le contexte du 10e anniversaire de cette commémoration. En outre, 12 000 $ supplémentaires viendront aussi soutenir la Maison d'Haïti.

Citation :

« Je me souviens de ce jour-là alors que le temps s'est arrêté, là-bas tout comme ici. Les Québécoises et les Québécois ont été profondément touchés par ce drame tellement sont forts les liens d'amitié qui unissent le Québec et cette terre des Caraïbes, mais certainement aussi parce que la douleur nous a atteints droit au coeur, chez nous.

L'avenir d'Haïti repose maintenant sur sa jeunesse. J'ai confiance que rien n'est trop difficile pour elle. C'est pourquoi le gouvernement du Québec donnera 50 000 $ pour soutenir des initiatives jeunesse de la diaspora haïtienne, et ce, dans le contexte du 10e anniversaire de la commémoration du tremblement de terre. La jeunesse haïtienne est en quête d'un monde meilleur. Nous allons la soutenir », de conclure la ministre.

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Le 12 janvier 2010, à 16 h 53, le séisme de magnitude 7,3 dont l'épicentre était situé approximativement à 25,3 km de la capitale Port-au-Prince , a fait plus de 230 000 morts et 220 000 blessés.

, a fait plus de 230 000 morts et 220 000 blessés. La communauté haïtienne au Québec est estimée à environ 150 000 personnes

