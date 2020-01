Le CES 2020 ferme ses portes : l'IA et la 5G définissent l'avenir de l'innovation





Le Salon CES® 2020 s'est terminé aujourd'hui à l'issue d'une semaine au cours de laquelle ont été lancés plus de 20 000 produits dévoilant l'avenir de la technologie. Plus de 4 400 entreprises exposantes ont lancé leurs tout derniers produits technologiques devant quelque 170 000 visiteurs dans un espace d'exposition de plus de 2,9 millions de pieds carrés. Des marques internationales de produits technologiques aux startups pionnières, les innovations présentées au CES 2020 révolutionneront des marchés et rendront notre monde meilleur.

« Le CES 2020 a inspiré et connecté tous les principaux secteurs à travers le monde », a déclaré Gary Shapiro, président et DG de la Consumer Technology Association (CTA)TM, le propriétaire et producteur du Salon CES. « Les innovations dévoilées au CES 2020 redéfiniront des industries, créeront des emplois, dynamiseront l'économie mondiale et amélioreront les conditions de vie sur toute la planète. »

« Cette semaine au CES a mis en évidence que chaque entreprise est vraiment une entreprise de technologie », a affirmé Karen Chupka, vice-présidente exécutive du Salon CES. « Des marques mondiales de produits technologiques se sont mêlées à des entreprises de technologie non traditionnelles pour montrer comment l'innovation favorise les affaires sur tous les marchés ? ouvrant la voie pour la décennie à venir. »

Thèmes majeurs du CES

Le Salon CES 2020 a présenté l'ensemble du spectre des technologies transformatrices qui redéfiniront les marchés et feront évoluer les modèles d'entreprise, notamment :

Intelligence artificielle

L'IA a dominé sur tout le salon et sera une "technologie d'ingrédients clé" au cours de la prochaine décennie. Plusieurs entreprises ont lancé leurs dernières solutions d'IA, parmi lesquelles Brunswick, Doosan, John Deere et Kyocera.

Connectivité 5G et mobile

CES est le seul salon où l'ensemble de l'écosystème de la 5G ? l'épine dorsale pour la connectivité, les transports, la réalité augmentée et virtuelle, la santé numérique et d'autres domaines ? est réuni. Des entreprises de télécommunications et opérateurs de téléphonie mobile, comme Verizon, Sprint, AT&T, Nokia et Ericsson, ont montré les dernières avancées en matière de débit, de fiabilité et d'efficacité de la 5G.

Sociétés de technologies non traditionnelles au Salon CES

Des sociétés non traditionnelles ont utilisé le Salon CES 2020 comme plateforme pour lancer des produits. Impossible Foods était de retour au CES 2020 pour lancer son Impossible Pork ; John Deere était présente sur le marché de l'IA et de la robotique et d'autres sociétés, comme Bell, Delta Airlines, L'Oreal, NBCUniversal et Proctor & Gamble, ont dévoilé leur manière de transformer leurs activités grâce à la technologie.

Tech for Good

Des technologies innovantes lancées au Salon CES qui amélioreront les conditions de vie et le monde dans lequel nous vivons. Les technologies pour la Santé numérique ont été un thème majeur, avec des avancées dans les domaines des thérapies numériques, des appareils portables et du suivi des patients à distance, alors que la santé numérique aborde des problèmes bien réels comme la dépendance aux opiacés, les maladies mentales et les maladies chroniques. La catégorie Santé et bien-être a enregistré une progression de près de 25 %, avec plus de 135 sociétés exposantes au CES 2020, parmi lesquelles Humetrix et InBody .

ont été un thème majeur, avec des avancées dans les domaines des thérapies numériques, des appareils portables et du suivi des patients à distance, alors que la santé numérique aborde des problèmes bien réels comme la dépendance aux opiacés, les maladies mentales et les maladies chroniques. La catégorie Santé et bien-être a enregistré une progression de près de 25 %, avec plus de 135 sociétés exposantes au CES 2020, parmi lesquelles et . La surface d'exposition pour les Villes intelligentes a augmenté de près de 25 % par rapport à 2019, avec des entreprises et organisations comme le Département des transports , Hitachi et Siemens mettant en exergue des produits qui revitaliseront les économies et aideront les communautés à survivre et à prospérer.

a augmenté de près de 25 % par rapport à 2019, avec des entreprises et organisations comme le , et mettant en exergue des produits qui revitaliseront les économies et aideront les communautés à survivre et à prospérer. La CTA s'est également associée avec le Groupe de la Banque mondiale au CES 2020 dans le cadre d'un Global Tech Challenge (défi technologique mondial) invitant les sociétés partout dans le monde à créer des solutions axées sur trois domaines clés : la santé, l'inégalité entre les sexes et les technologies permettant aux communautés d'être résilientes. La catégorie Health Tech Challenge (défi technologique dans le domaine de la santé) accepte les candidatures jusqu'au 25 février, elle vise à mettre en relation des innovateurs avec des fournisseurs de soins de santé en Afrique de l'Est.

Eureka Park

Le Salon CES 2020 était également le plus grand événement au monde consacré aux startups, avec plus de 1 200 entreprises de 46 pays présentes à l'Eureka Park pour proposer des innovations de rupture et attirer des investisseurs et de grandes marques. Parmi les technologies dévoilées à l'Eureka Park figurent le capteur intelligent Oval Home qui analyse la température, la luminosité, l'humidité et les mouvements dans la maison ; Yoganotch, qui utilise une technologie de capture de mouvement pour aider les utilisateurs à améliorer leurs postures ; et des Solutions intelligentes pour les soignants dotées de capteurs qui suivent les mouvements et modèles afin de rassurer les soignants et permettre aux patients d'être plus indépendants chez eux.

« Le CES a la capacité unique d'aider les startups et les jeunes entreprises à se faire connaître auprès des grandes marques mondiales », a déclaré Mara Lewis, cofondatrice et PDG d'ID8 Innovation et membre du conseil de dirigeants de l'industrie de la CTA. « Les opportunités pour le capital-risque et la croissance sont énormes ici. Et le programme de conférences Diversité et inclusion du CES 2020 était époustouflant ! »

Diversité et inclusion

Le CES 2020 était fortement axé sur la thématique Diversité et inclusion, avec une nouvelle programmation et de nouveaux partenariats. Le programme de conférences Innovation pour tous a invité des responsables de la diversité et des dirigeants de Bosch, HP et Walmart, et a exploré les manières inclusives utilisées par la D&I pour contribuer aux résultats, changer de culture, recruter différemment et investir dans la diversité.

Voyages et tourisme

Delta Airlines a été la première compagnie aérienne à prononcer un discours liminaire au Salon CES. Durant son allocution, Ed Bastian, le PDG de Delta Air Lines, a décrit le monde futur du voyage à travers la technologie, notamment l'IA, la RA, la sécurité biométrique, des programmes d'encouragement intelligents et une nouvelle expérience de réalité parallèle, alors que les voyages sont de plus en plus personnalisés.

Technologies dans les transports et les véhicules

Le Salon CES 2020 a été optimisé pour mettre en lumière l'avenir des transports. Neuf des plus importants constructeurs automobiles au monde, parmi lesquels Audi, BMW, Daimler (Mercedes), FCA, Ford, Honda, Hyundai, Nissan et Toyota, ainsi que plus de 150 exposants de technologies pour les véhicules, ont dévoilé les dernières nouveautés en matière de voitures connectées, de véhicules autonomes et de concept-cars. Parmi les produits présentés, on peut citer le concept-car Mercedes Vision AVTR, le modèle AI:ME d'Audi et la Sony Vision S.

C Space

Le Salon CES a réuni des créateurs de contenus, Hollywood, les industries de la publicité et de la musique, des médias et des directeurs du marketing de premier plan pour explorer le futur du marketing de marque et du divertissement, dont les services de streaming, grâce au retour du C Space. Le programme 2020 comportait plus de 60 exposants, parmi lesquels AT&T Services, Comcast, Google, HP, Hulu, iHeart, NBC Universal, Pandora, Reddit, Roku, SiriuXM, Snap, Twitch, Turner, Univision et WWE.

Discours liminaires

La scène du Salon CES a accueilli plus de 1 100 conférenciers représentant de grandes industries mondiales. Les visiteurs ont pu assister à des allocutions du président-directeur général de la division Électronique grand public de Samsung, M. Hyun-Suk Kim ; du président de Daimler, Ola Källenius ; du PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian ; de la présidente de la publicité et des partenariats chez NBCUniversal, Linda Yaccarino ; de le présidente-directrice générale de Quibi, Meg Whitman et se son fondateur, Jeffrey Katzenberg ; de la secrétaire américaine aux transports, Elaine L. Chao ; du président et co-PDG de Salesforce, Marc Benioff ; du PDG d'Unilever, Alan Jope et de la conseillère du président, Ivanka Trump.

Visitez CES.tech/Live pour accéder aux discours liminaires du CES, aux SuperSessions et aux autres programmes de la conférence.

« Nous avons accueilli ici 40 PDG et administrateurs de sociétés, plus de la moitié venaient au CES pour la première fois », ont déclaré Nichole Jordan, associée directrice pour la région centrale, et Grant Thornton, membre du conseil de dirigeants de l'industrie de la CTA. « Lors du debriefing, ils ont déclaré que ce salon ? cette expérience ? les aide à repenser leurs affaires et leur futur. »

CES, l'événement consacré aux technologies le plus important et le plus influent au monde, sera de retour à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2021. Visitez CES.tech pour des annonces concernant les produits, les vidéos des discours liminaires et des sessions, les séquences du rouleau B et bien d'autres choses.

