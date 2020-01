Dans le cadre du salon CES 2020, Panasonic dévoile l'avenir de la mobilité, du divertissement immersif, de la diffusion pour les jeux vidéo, et bien plus encore

Mobilité intelligente

CIRRUS by Panasonic® Les véhicules connectés qui communiquent avec d'autres véhicules et infrastructures contribuent à rendre les routes plus sûres, ainsi qu'à réduire les émissions de CO2 et l'encombrement du trafic, tout en fournissant aux gestionnaires du trafic des données applicables en temps réel, qui leur permettent de réorienter le trafic et de déployer des équipes d'urgence. En 2020, Panasonic exploitera l'un des réseaux de données de transport les plus avancés du pays, connectant les routes de l'Utah, de Géorgie et du Colorado. Vainqueur du prix CES 2020 Innovation Award - Récompensée dans la catégorie Véhicules et transports intelligents, CIRRUS by Panasonic est une plateforme de données de véhicules connectés, qui contribue à améliorer la sécurité et la mobilité sur les routes, en partageant des données entre les véhicules, infrastructures, routes et opérateurs de trafic en temps réel. Pièce centrale d'un écosystème de transport intelligent, CIRRUS by Panasonic fournit un traitement de données analytiques dans le cloud, une analyse et transmission en temps réel, ainsi que des capacités de stockage de données, pour le partage et l'actualisation des véhicules et municipalités concernant les conditions routières, les opérations, et d'autres informations de sécurité. CIRRUS by Panasonic est accessible, adaptable, extensible et sécurisée. Développée en recourant aux normes V2X du secteur, elle peut être facilement intégrée aux systèmes de transport existants. CIRRUS by Panasonic sera présentée au sein d'une réplique de centre d'opérations de réseaux de transport. Véhicules industriels électriques Tropos Panasonic développe des véhicules utilitaires compacts (eCUV) électriques ultra-efficients, dans le cadre d'une collaboration avec Tropos Motors. Offrant une électrification et des solutions de connectivité permettant une multitude de cas d'utilisation, l'eCUV à faible vitesse répond aux besoins des entreprises et agences publiques, grâce aux capacités d'un camion plus lourd, pour une taille inférieure. Lors du CES, Panasonic présentera 2 camions concept eCUV Tropos : un camion d'urgence face aux incendies et un camion de transport réfrigéré intégrant les produits et solutions Hussmann de Panasonic. Ces deux modèles de camion sont aujourd'hui opérationnels et disponibles. Connectivité OneConnecttm pour les motos électriques Harley-Davidson® LiveWiretm et les modèles de tourisme 2020 Panasonic connecte les motards aux modèles de motos Harley-Davidson® autres que LiveWiretm. En 2020, Panasonic connectera également les modèles 2020 de motos de tourisme Harley-Davidson, équipées du service H-D Connecttm, conçu pour améliorer l'expérience de moto en connectant les motards à leur moto via une connexion cellulaire à l'unité de contrôle télématique (TCU), en utilisant le service OneConnecttm de Panasonic. Le service H-D Connecttm permet aux propriétaires de se connecter à distance à leur moto, afin de consulter les informations clés relatives à l'état de leur véhicule, pour veiller à ce que leur bolide soit prêt pour sa prochaine balade. Les visiteurs du stand pourront apprécier l'excitation d'un trajet de démonstration de LiveWire aux sensations réelles. Solutions d'eCockpit automobile Panasonic présentera son tout dernier concept d'eCockpit entièrement connecté. La plateforme technologique intègre le système breveté d'infodivertissement à bord du véhicule (IVI) SkipGen 3.0 de Panasonic avec le système d'exploitation Android Automotive de Google sur Android 10. Dans un véhicule concept Karma SC-1, SkipGen 3.0 est couplé au contrôleur de domaine de cockpit de nouvelle génération SPYDR 3.0. En son coeur, le cerveau unique SPYDR 3.0 agit comme un hyperviseur, capable de gérer jusqu'à onze affichages. Les systèmes SkipGen 3.0 et SPYDR 3.0 sont connectés et alimentés par la plateforme logicielle et cloud brevetée de Panasonic, OneConnectSM. Envoyant ou recevant des messages d'infodivertissement clés en cours de route, ce système de cockpit avancé peut également exécuter de manière fluide des applications de streaming multimédia ou de jeux vidéo, pour le divertissement du siège passager et de la banquette arrière. SPYDR 3.0 constitue la nouvelle évolution du contrôleur de domaine de cockpit de Panasonic. Le système SPYDR 3.0 offre une résolution 4K avec diffusion multimédia, et peut efficacement supporter jusqu'à onze affichages d'informations et de divertissement au sein d'un véhicule. En tant que telle, cette plateforme est capable de gérer une variation des affichages tête haute, des affichages d'infodivertissement, ainsi que des affichages pour le siège passager et la banquette arrière, le tout à partir d'un système de cerveau unique. Le streaming de contenus s'étend des jeux vidéo interactifs des consoles les plus populaires d'aujourd'hui au streaming vidéo via l'application choisie par le propriétaire. L'exposition lors du salon inclura une démonstration de phase de jeu en direct.

Le système d'IVI SkipGen 3.0 est le système de troisième génération de Panasonic pour l'infodivertissement à bord du véhicule, fonctionnant sur le système d'exploitation Android Automotive de Google sur Android 10. Il est également équipé d'un processeur de 3e génération Qualcomm Snapdragon 8155/6155. En tant que fournisseur de matériel de référence de Google, Panasonic conçoit SkipGen 3.0 pour délivrer le spectre le plus avancé en termes de fonctionnalités d'assistance et d'infodivertissement disponibles. Nombre de ces fonctionnalités peuvent être contrôlées de manière fluide et activées par la voix. SkipGen 3.0 aura également la fierté d'être compatible avec SiriusXMtm et sa radio 360L, une plateforme de contenus de nouvelle génération proposant 200 choix de chaînes en direct, à la fois via le satellite et le streaming.

La plateforme mondiale OneConnectSM de Panasonic veille à ce que les véhicules soient entretenus et actualisés, en fournissant au conducteur des rappels de prévisions d'entretien, tout en apportant des analyses au FEO et au consommateur final via la plateforme. Selon Statista, on dénombrera en 2023 plus de 342 millions de véhicules connectés à travers le monde. Comme l'illustre le véhicule concept, les analyses OneConnectSM peuvent être personnalisées afin de placer l'accent sur les données de véhicule électrique, pour créer des algorithmes qui améliorent l'efficience de la batterie, optimisant ainsi l'état du véhicule à court et long terme. Les analyses et données OneConnectSM peuvent être stockées ou consultées via SkipGen ou SPYDR, et transférées entre le FEO, le véhicule et le consommateur final. Fauteuil roulant WHILL Next Équipé de capteurs de reconnaissance d'objets, et d'un logiciel de conduite autonome de Panasonic, le fauteuil roulant de WHILL permet à son passager d'être assisté par une technologie robotique, pour des déplacements sûrs et confortables en intérieur. Le fauteuil WHILL Next intègre un freinage automatique de prévention des collisions, une mobilité autonome, ainsi qu'une fonction de suivi automatique offrant une facilité de déplacement lors de voyages en famille ou en groupe, soit la solution d'accessibilité parfaite pour les visiteurs et spectateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Qu'il s'agisse de votre matériel ou de vos logiciels, solutions de plateforme ou services, tout ce qu'entreprend Panasonic Avionics Corporation est conçu pour révolutionner l'expérience des passagers, ce qui fait de nos partenaires aériens les partenaires les plus précieux, les plus prisés et les plus différenciés. Plateforme de cartographie en vol Arctm L'application de cartographie 3D de pointe en vol de Panasonic offre une multitude de capacités nouvelles, et s'inspire du tout dernier processus de création des expériences liées au numérique et aux jeux vidéo. Arc tire parti du grand nombre de personnes qui visionnent en vol les cartographies en mouvement, au travers d'une approche multicanale, et constitue la première carte personnalisée du secteur. Conçue comme une passerelle vers l'expérience de divertissement en vol, Arc est tellement plus qu'une simple carte. Elle ajoute à l'expérience de vol un véritable « géo-divertissement » offrant des contenus interactifs et contextuels. Jeux vidéo et projection Les concepts d'avenir que nous explorons illustrent nos efforts visant à proposer dans les airs les technologies appréciées par les amateurs de jeux vidéo à la maison. Les joueurs pourront peut-être un jour apprécier sur leur siège des expériences de jeux vidéo sur console, tandis que les autres pourront utiliser leurs propres appareils dans le cadre du système de divertissement via un streaming sans fil. Bien-être Une collection de technologies de soins et de confort, qui promeut le bien-être et fait appel à tous les sens. Un écran de siège haut de gamme sur mesure présentera nos toutes dernières innovations d'expérience des passagers en matière de santé et de bien-être. Grâce à Serenity In-Seat, profitez d'un repos plus confortable, d'une relaxation, et d'un sommeil sur siège intégralement inclinable, ainsi que d'un moindre bruit ambiant dans l'appareil, généralement déclencheur de fatigue, sans avoir à porter d'écouteurs. Un éclairage haut de gamme des sièges recourt à des couleurs et puissances lumineuses variables au niveau du siège, pour aider les passagers à mieux s'adapter au fuseau horaire de leur ville de destination, grâce à des cycles d'éclairages configurables pour les périodes d'éveil et de sommeil. La technologie nanoetm de Panasonic élimine les odeurs et améliore la qualité de l'air autour du passager, grâce à des nanoparticules d'eau électrifiées - 15 000 fois plus fines que le diamètre d'un cheveu humain. Enfin, améliorez le bien-être tout au long de l'expérience de vol grâce à notre application numérique Wellness, qui débute par des recommandations de planification avant le vol, pour offrir ensuite un choix de contenus en vol sur l'écran du siège, le tout basé sur des activités favorisant une adaptation optimale au fuseau horaire.