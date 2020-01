Ouverture de la première boutique phare RELX à Shanghai





RELX Technology a dévoilé sa première boutique phare en Chine et a annoncé son intention d'investir 500 millions RMB dans l'ouverture de 10 000 boutiques dans le monde au cours des trois prochaines années.

Même si sa première boutique de détail en propriété n'a ouvert ses portes qu'en janvier 2019, RELX exploite déjà plus de 1 400 enseignes RELX dans 300 villes de Chine.

En tant que première marque chinoise de cigarettes électroniques détenant une part de marché supérieure à 60 %, la société est en mesure de renforcer son avance en accélérant son activité de vente au détail. " RELX investit massivement dans des technologies de pointe afin d'améliorer les marges bénéficiaires des franchisés et d'accroître la fidélité des consommateurs au cours de son développement des points de vente physiques ", a déclaré Jiang Long, co-fondateur et directeur des ventes. " Comme toujours, nous continuerons à nous concentrer sur la prévention de l'utilisation des produits de la cigarette électronique par les mineurs et à montrer la voie de l'innovation pour l'ensemble de l'industrie en développant une technologie de pointe pour la vente au détail. "

Située dans le quartier central des affaires animé de Shanghai, la boutique 18+ s'étend sur 140 mètres carrés et sert d'espace de présentation des produits à vapoter RELX pour les fumeurs adultes existants. Le magasin phare comprend une zone d'expérience de la marque, une zone d'éducation des consommateurs, une zone interactive et des services de gravure des dispositifs. Conformément au programme Guardian de RELX, tous les visiteurs sont soumis à un processus strict de vérification de l'âge lorsqu'ils entrent dans le magasin ou lorsqu'ils effectuent un achat. La technologie de reconnaissance faciale, le Projet Sunflower de RELX, garantit également que les mineurs qui tentent d'entrer dans le magasin sont identifiés automatiquement et que le service leur est refusé.

" Aujourd'hui, les consommateurs préfèrent les expériences d'achat immersives, et nous voulons faire de cette boutique phare un lieu où nous pouvons non seulement mieux communiquer avec eux sur notre produit et nos valeurs, mais aussi mieux comprendre leurs besoins, " a déclaré Wang Tao, responsable de la nouvelle activité de vente au détail de RELX. " Nous sommes toujours à la recherche de moyens de mieux servir nos consommateurs, " a déclaré Wang Tao, ajoutant que RELX lancera des magasins dans des zones d'intérêt dans diverses villes, comme le centre d'art 798 de Beijing et le Haigangcheng de Shenzhen, afin d'offrir des expériences d'avant-garde aux consommateurs.

L'engagement de RELX en matière de prévention d'accès et d'utilisation par les mineurs fait également l'objet de changements futurs. Dans la boutique phare, l'initiative Projet Sunflower est en plein essor, avec des caméras équipées d'un système de reconnaissance faciale qui alertent le personnel lorsqu'une personne soupçonnée d'être mineure entre dans le magasin. Les clients sont soumis à une autre étape de vérification automatisée pour s'assurer qu'ils correspondent à la pièce d'identité présentée lors de l'achat.

Le Projet Sunflower est déjà en cours de mise en oeuvre à l'échelle nationale, RELX visant à installer le système dans 100 magasins au cours des trois prochains mois et dans tous les magasins RELX d'ici sept mois. Dans le cadre d'un système de pénalités inébranlable, tout détaillant surpris à vendre des produits à des mineurs est passible d'une amende de 200 000 RMB pour les premières infractions, avec la possibilité d'une suspension totale de l'activité en cas de récidive.

" La boutique phare démontre le rôle central du Projet Sunflower dans le secteur de la vente au détail de RELX, " a déclaré M. Jiang. " En tant qu'entreprise visionnaire, RELX est prête à assumer la mission d'ouvrir la voie de la responsabilité sociale basée sur la technologie. "

Fondée en janvier 2018, RELX est le leader asiatique des cigarettes électroniques, dont l'objectif est de donner aux fumeurs adultes les moyens d'agir, par la technologie et le design, de manière éthique. RELX développe ses produits de pointe en matière de cigarettes électroniques dans son centre de R&D à Shenzhen, en Chine, et continue à investir de manière significative dans la R&D, les tests de liquides électroniques et le développement de nouveaux produits. RELX a créé le premier laboratoire aux normes CNAS par une marque indépendante de cigarettes électroniques. L'entreprise a attiré des talents mondiaux de chez Uber, Proctor and Gamble, Huawei, Beats et L'Oréal. Les investisseurs de RELX comprennent Source Code Capital, IDG Capital et Sequoia Capital.

