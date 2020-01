MISE À JOUR - Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le samedi 11 janvier 2020

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Ottawa (Ontario) 12 h 30 Le premier ministre s'adressera aux Canadiens pour faire le point sur les derniers développements en Iran et tiendra un point de presse. Amphithéâtre national de...

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du décès du sultan Qaboos de l'Oman : « Le Canada offre ses plus sincères condoléances à la population d'Oman et à la famille royale à la suite du décès du sultan...

Des milliers de vies ont été happées, bouleversées lorsqu'à 16 h 53, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 frappe Haïti et sa capitale Port-au-Prince. Dix ans plus tard, alors que le pays tente encore de se relever de ses cendres, le peuple...

Les employés de l'aciérie Ivaco Rolling Mills à L'Orignal ont ratifié de nouvelles conventions collectives prévoyant des augmentations salariales, de meilleurs avantages sociaux et d'autres gains importants qui profiteront à des centaines de familles...