AURAK signe un accord de coopération mutuel avec l'Université Côtière de la Caroline





L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) et l'Université Côtière de la Caroline aux États-Unis ont signé un accord mutuel visant à stimuler la coopération et à renforcer la recherche, l'enseignement et la sensibilisation. L'accord consiste à favoriser le développement, élargir les expériences internationales et promouvoir les connaissances et la compréhension interculturelles parmi les étudiants, le personnel et le corps professoral.

Les activités prévues par l'accord peuvent comprendre des échanges d'étudiants à long terme pour un semestre ou une année ; des programmes d'études à court terme à l'étranger pour les étudiants, le corps professoral et le personnel ; des échanges de professeurs pour générer et partager les connaissances, la promotion des recherches et la coopération approfondie entre les institutions. L'accord couvre également la coopération dans les activités savantes et créatives qui soutiennent l'amélioration académique et la réputation d'AURAK et de la UCC par le biais d'initiatives telles que des recherches conjointes, des ateliers, des séminaires et des conférences, des subventions de recherche et des discussions coopératives basées sur la technologie.

Le Professeur Hassan Hamdan Al Alkim, Président d'AURAK, a signé l'accord avec le président de l'Université Côtière de la Caroline, le professeur David A. DeCenzo. L'accord entre les deux universités est valable pour une période de cinq ans.

"AURAK est ravie de signer un autre accord pour accroître les opportunités offertes à nos étudiants, et cet accord avec l'Université Côtière de la Caroline fournira de nombreux avantages concrets pour nos étudiants et notre corps professoral. Ces avantages renforceront leurs études, leur permettront de fusionner et d'étudier avec des peuples de milieux différents, et d'acquérir des compétences et des connaissances qui leur seront utiles à l'avenir", a déclaré le Professeur Hassan.

L'Université Côtière de la Caroline est située à Conway, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Elle accueille plus de 10 600 étudiants et étudiants internationaux de 61 pays. L'université offre des diplômes de licences à travers 84 spécialités et ses programmes d'études supérieures comprennent 26 diplômes de maîtrises. Elle est composée de 115 bâtiments principaux étendus sur un campus accessible à pied et répartis sur une superficie de 251 hectares (621 acres).

L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) est une institution d'enseignement supérieur appartenant à l'État, qui offre une éducation de style nord-américain intégrée aux coutumes et traditions arabes pour les communautés locales, régionales et internationales. Elle est accréditée par le Ministère de l'Education des Émirats Arabes Unis et a été accréditée par l'Association Méridionale des Universités et des Ecoles sur les Collèges (SACSCOC) depuis Décembre 2018. AURAK offre un total de 22 programmes de premier cycle et de cycles supérieurs universitaires dans un large éventail de disciplines.

