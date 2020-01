Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 10 janvier 2020

Vendredi 10/01/2020 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 33 millions $ LottoMax MAIN Draw10, 13, 14, 24, 28, 47 & 48 No comp. 12 POKER LOTTO Main gagnante: J-S, K-S, 7-H, 5-S, 9-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN,...

Aujourd'hui, l'entreprise de jeux nord-américaine Bluberi Gaming Canada Inc. (Bluberi) a annoncé la nomination d'Andrew Burke au poste de président-directeur général. Celle-ci entrera en vigueur le 13 janvier 2020. Cette nomination survient alors que...