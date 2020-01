Western Union étend les paiements vers les comptes bancaires en Chine grâce à l'application mobile de Du Xiaoman Financial





Western Union, un leader mondial des mouvements et paiements d'argent transfrontaliers et interdevises, et Du Xiaoman Financial (anciennement la société de fintech Baidu Finance) et son réseau de partenaires bancaires ont lancé aujourd'hui les virements internationaux Western Union® pour pouvoir verser en temps réel de l'argent sur davantage de comptes bancaires en Chine, cette offre s'étendant désormais à la majorité des titulaires de comptes bancaires en Chine.

Le paiement vers un compte de tout virement international Western Union peut être effectué via l'application mobile de Du Xiaoman Financial. Plus de 150 millions d'utilisateurs de l'application mobile de Du Xiaoman Financial peuvent désormais, via cette application, simplement acheminer tout virement reçu du monde entier vers leurs comptes bancaires et recevoir des fonds en temps réel, avec une commodité 24h/24 et 7j/7. Les expéditeurs internationaux peuvent utiliser les services numériques de Western Union dans 75 pays et territoires, ou son réseau d'agences sans rendez-vous dans plus de 200 pays et territoires pour envoyer un virement international.

L'expansion des paiements vers des comptes chinois renforce la capacité unique de Western Union à travailler en partenariat avec une base croissante de leaders technologiques nationaux et internationaux en tirant parti de ses principaux actifs - y compris ses capacités de règlement mondial, son vaste réseau, et ses systèmes de conformité et de technologie - le tout pour permettre des virements frontaliers et en s'appuyant sur une innovation orientée client.

« La quête de Western Union, qui est de construire le meilleur réseau de virements et de paiement au monde, se réalise grâce à des collaborations uniques telles que l'intégration avec l'application de Du Xiaoman Financial et son réseau de partenaires bancaires », a déclaré Jean Claude Farah, président du réseau mondial de Western Union.

« Petit à petit, nous nous rapprochons de notre objectif qui est de répondre de manière globale aux besoins des consommateurs en matière de mouvement d'argent et de paiements », a précisé M. Farah. « Nous permettons : les sorties ou les rentrées d'espèces et les paiements vers des comptes ; les paiements d'un compte bancaire à un autre ; et les paiements d'une carte de débit vers un portefeuille numérique. Nous y parvenons en travaillant avec des partenaires nationaux et internationaux au-delà des frontières et en construisant le plus grand réseau agnostique au monde pour les mouvements d'argent et les paiements transfrontaliers, via une combinaison de points de contact physiques et numériques. »

Du Xiaoman Financial est un important fournisseur de multiples services en ligne. Leur plateforme comprend un service de crédit en ligne, l'offre de portefeuilles mobiles, ainsi que des services de paiement en ligne et de gestion du patrimoine en ligne.

« Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille croissant de services en ligne pour permettre à nos clients de diriger rapidement tous leurs virements internationaux vers leurs comptes bancaires en Chine, avec l'aide de notre réseau de partenaires bancaires », a souligné Wan Tao, directeur général de Du Xiaoman Financial.

« Notre collaboration avec Western Union va dans le sens de notre vision stratégique qui est d'être un leader mondial permettant une connectivité locale et mondiale grâce à notre technologie innovante. Les mouvements d'argent se produisent de plus en plus sur les canaux numériques et Western Union et Du Xiaoman Financial, aidé par son réseau de partenaires bancaires, facilitent cette tendance avec une grande facilité de navigation au sein de l'application », a ajouté Wan Tao.

La Chine a été classée comme le deuxième pays récepteur de fonds au monde en 2018, selon la Banque mondiale.

CONSEILS AUX CLIENTS

Les utilisateurs de l'application mobile de Du Xiaoman Financial enregistrés doivent saisir leurs coordonnées bancaires préférées afin de recevoir de l'argent en temps réel sur leur compte. Les clients peuvent recevoir jusqu'à 7 000 USD par transaction.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des mouvements et paiements d'argent transfrontaliers et interdevises. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d'en recevoir, et d'effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 septembre 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant nos services de marques dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus westernunion.com, notre canal ayant, en 2018, affiché la croissance la plus rapide, est accessible dans plus de 75 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l'inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour plus d'informations, visitez www.westernunion.com.

À propos de Du Xiaoman Financial

Du Xiaoman Financial, anciennement Baidu Finance, est une société de technologie financière (fintech). Fin avril 2019, elle avait finalisé son financement et dégroupage et entamé une expansion rapide tout en souplesse pour s'adapter à l'industrie fintech. Elle a ensuite lancé sa nouvelle marque - Du Xiaoman Financial -, et sa mission depuis lors est de « fournir un service financier fiable grâce à la puissance de la technologie ». Grâce à une plateforme de gestion de patrimoine en ligne, la société et ses filiales se concentrent sur les services de paiement en ligne, ainsi que sur les services d'assurance en ligne. Elle possède aujourd'hui une licence de paiement tiers, une licence de micro-prêt Internet et une licence de courtier d'assurance.

