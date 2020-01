iA Groupe financier renforce sa position sur le marché des garanties automobiles avec l'acquisition de trois entreprises canadiennes





WGI Service Plan Division de Vancouver, WGI Manufacturing de Scarborough et Lubrico Warranty de London

QUÉBEC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - iA Société financière inc. (« la Société »), la société de portefeuille de iA Groupe financier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de trois entreprises canadiennes spécialisées dans les garanties automobiles : WGI Service Plan Division Inc. et WGI Manufacturing Inc., deux filiales de C. Walker Group Inc. situées à Vancouver et à Scarborough, ainsi que Lubrico Warranty Inc., située à London. Ces acquisitions entrent en vigueur immédiatement.

C. Walker Group est un leader sur le marché et un partenaire de longue date de iA Groupe financier en matière de garanties et de produits auxiliaires. Sa principale activité est la fabrication en gros et la gestion de produits de protection chimique pour l'industrie automobile par le biais de plus de 950 concessionnaires indépendants au Canada. WGI Service Plan Division et WGI Manufacturing sont bien connues dans l'industrie pour leurs deux marques : Diamond Kote et W3 Solutions. Ces entreprises comptent environ 70 employés, principalement à Vancouver et à Scarborough.

Lubrico Warranty vend des garanties automobiles par l'entremise de plus de 4 000 concessionnaires de véhicules d'occasion situés partout au Canada (excepté au Québec). Ces garanties sont honorées dans plus de 3 000 centres de réparation autorisés. L'entreprise compte 35 employés, sans compter les distributeurs commerciaux.

Les activités de ces entreprises seront gérées par la division des Services aux concessionnaires de iA Groupe financier.

« Ces acquisitions font ressortir le dynamisme et l'importance de iA Groupe financier dans le marché des garanties automobiles. Nous continuons de nous appuyer sur une fondation solide au Canada, affirme Sean O'Brien, vice-président principal, Services aux concessionnaires chez iA Groupe financier. Avec ces acquisitions, iA poursuit sa stratégie de croissance afin de devenir un acteur majeur dans l'environnement automobile canadien en obtenant une productivité à grande échelle parmi les meilleures du marché. Ces acquisitions offrent des opportunités considérables à l'égard de l'expérience concessionnaire et client et permettent à iA d'accroître sa présence chez les concessionnaires de véhicules d'occasion. Nous sommes heureux d'accueillir les équipes hautement professionnelles de WGI et de Lubrico Warranty. »

« Nous sommes enthousiastes de voir WGI se joindre à une organisation visionnaire et avant-gardiste, a indiqué Chuck Walker, le propriétaire de C. Walker Group Inc. iA a démontré son engagement à améliorer son expérience concessionnaire et client. Nous sommes confiants que nos clients et nos concessionnaires seront bien servis et que leurs intérêts continueront d'être bien représentés. »

« Comme partenaire de la division des Services aux concessionnaires de iA, nous anticipons que les synergies permettront d'apporter une valeur ajoutée aux services offerts aux consommateurs canadiens qui souhaitent acquérir un véhicule dans le réseau de partenaires concessionnaires de Lubrico », a souligné Terry Fletcher, président de Lubrico Warranty Inc.

Ces acquisitions seront financées à même l'encaisse et réduiront le ratio de solvabilité de la Société de deux points de pourcentage.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent communiqué, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2018 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent communiqué. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Communiqué envoyé le 10 janvier 2020 à 17:05 et diffusé par :