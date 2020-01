Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'entreprise Minrail





VAL-D'OR, QC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant Minrail ainsi qu'à une visite des installations de l'entreprise.

Date : Le lundi 13 janvier 2020



Heures : 10 h 30 - Conférence de presse

10 h 55 - Visite



Endroit : Minrail

2929, 7e Rue

Val-d'Or (Québec) J9P 4N9

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante :

affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

