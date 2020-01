GFL et American Waste annoncent leur fusion





TORONTO et KALKASKA, Michigan, le 10 janv. 2020 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») et American Waste ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention définitive visant l'acquisition par GFL des activités de déchets solides et liquides d'American Waste au Michigan et en Pennsylvanie. L'opération, dont la clôture devrait avoir lieu en février 2020, est assujettie à l'obtention des approbations habituelles des autorités de réglementation.

Fondée en 1971 sous la dénomination Northern A -1 par leur père, Edward Ascione Sr., Michael et Edward Ascione ont depuis grandi American Waste et Northern A-1 pour en faire un fournisseur verticalement intégré important de solutions environnementales auprès d'une large clientèle dans le domaine des déchets solides et liquides. Michael et Edward Ascione se joindront à GFL et continueront de gérer les activités d'American Waste.

Patrick Dovigi, le fondateur et chef de la direction de GFL a déclaré : « Les solides valeurs familiales et entrepreneuriales qui ont été la clé du succès d'American Waste s'harmonisent avec les valeurs fondamentales et la stratégie de GFL. American Waste et Northern A-1 comptent des employés dévoués et passionnés qui, comme les employés de GFL, se sont engagés à promouvoir l'excellence du service à la clientèle. Nous sommes convaincus que cet engagement commun favorisera l'intégration sans heurts de nos services et nous permettra de continuer à croître, à bien servir nos clients et à offrir des occasions à nos employés. Nous nous réjouissons de l'arrivée de Mike et d'Eddie et de tous les employés d'American Waste et de Northern A-1 dans l'équipe de GFL. »

« Mike et moi avons soigneusement décidé de fusionner avec GFL à cause de nos secteurs d'activité semblables, de l'équipe de direction de GFL terre à terre et de l'approche décentralisée des opérations. Nous sommes convaincus que la complémentarité stratégique avec GFL représente une excellente occasion pour notre entreprise et nos employés d'accélérer le prochain chapitre de la croissance tout en conservant les valeurs que nous partageons avec GFL et qui reflètent notre engagement envers nos employés, la sécurité et nos clients. Nous sommes d'avis que l'expertise d'American et de Northern A-1 dans les services que nous proposons à nos clients du domaine des déchets solides et liquides cadre parfaitement avec l'objectif de GFL de fournir des solutions environnementales complètes. Mike et moi sommes heureux de pouvoir continuer à diriger American Waste et Northern A-1 vers l'avenir avec GFL », a déclaré Eddie Ascione.

À propos de GFL Environmental Inc.

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 11 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment l'acquisition proposée, l'intégration des activités d'American Waste aux activités existantes de GFL ainsi que la complémentarité stratégique de celles-ci, les avantages de l'acquisition, y compris la croissance future et le rendement de GFL et les services offerts par GFL après l'acquisition. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL. GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement par suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

