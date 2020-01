Réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine - Publication de l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis du secteur Est





MONTRÉAL, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports annonce le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis du secteur Est du projet de réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine. Étant donné l'envergure de ce projet, le Ministère a opté pour une division des travaux en deux secteurs. Le tronçon où les premières interventions seront réalisées, le secteur Est, correspond à la partie surélevée de l'autoroute Métropolitaine située entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher.

Les travaux consisteront principalement en la reconstruction des glissières et du côté extérieur des dalles, la réparation du dessus et du dessous des dalles, des colonnes et des chevêtres. Le Ministère procédera aussi à la modernisation des systèmes de drainage et au remplacement des joints de dilatation du tablier, des systèmes d'éclairage et des systèmes de transport intelligents.

Ces interventions permettront d'exploiter ce tronçon sans autre intervention majeure pour une période d'environ 25 ans, tout en équipant l'infrastructure de technologie à jour en matière de surveillance du réseau et d'éclairage. Cette option a été retenue parce qu'elle représente la solution optimale pour assurer la pérennité de l'infrastructure.

À la suite d'analyses, il a été déterminé que le mode de réalisation traditionnel d'attribution de contrat représente le meilleur choix pour ce projet. En parallèle, le Ministère poursuit la planification du secteur Ouest, compris entre l'autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent.

Faits saillants :

Le secteur Est s'étend sur 5,2 km entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher, représente une superficie de 160 000 m 2 de tablier et compte 32 structures.

et Provencher, représente une superficie de 160 de tablier et compte 32 structures. L'appel d'offres vient d'être publié sur le site du Système électronique d'appel d'offres (SEAO) dans le but d'attribuer le contrat au printemps 2020. La préparation des plans et devis devrait ensuite durer près de trois ans.

D'ici au projet de réfection majeure, le Ministère effectue les travaux requis pour assurer la sécurité de l'infrastructure. Ainsi, des travaux de réparation et d'asphaltage de la chaussée de l'autoroute ainsi que des bretelles d'entrée et de sortie ont été amorcés et devraient s'échelonner jusqu'en 2021.

Liens connexes

