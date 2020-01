Wella Professionals présente des innovations destinées à façonner l'avenir de l'expérience client augmentée en salon de coiffure





Pour la deuxième année consécutive, Wella Professionals, leader mondial en coloration professionnelle, est présent au Salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, pour présenter de nouveaux développements technologiques dans les salons de coiffures connectés.

La création de valeur et la valorisation du secteur de la coiffure dans le monde est au coeur de la mission de Wella Professionals afin d'encourager le changement ; ceci transparaît clairement dans les efforts fournis par la marque pour façonner l'avenir de l'expérience en salon de coiffure.

La technologie primée Smart Mirror, développée en partenariat avec CareOS (lauréat des prix de l'innovation CES® 2020), améliore l'expérience de la coloration, dès la consultation jusqu'au suivi, grâce à une simulation de coloration en réalité augmentée (RA), une reconnaissance faciale qui permet de retrouver d'anciens looks et une capture vidéo à 360° pour avoir une vision des cheveux sous tous les angles.

Color DJ est le premier appareil en salon de coiffure au monde pour permettre aux stylistes de concevoir et produire des masques de couleur ultra personnalisés numériques. Avec un potentiel de plus de 60 milliards de combinaisons de couleurs, ajoutés aux niveaux personnalisés de propriétés revitalisantes et de parfums, les clients du salon repartent avec un produit à emporter totalement adapté à leurs besoins.

Des technologies telles que la réservation en ligne et des solutions de gestion de salon de coiffure viennent compléter les innovations Smart Mirror et Color DJ afin de permettre aux propriétaires de salon de coiffure d'offrir à leurs clients une expérience numérique à 360°.

« Ces innovations témoignent de notre engagement à faire progresser l'expérience des coiffeurs et des clients en salon. il ne s'agit pas de gadgets isolés, mais de changements dominants qui vont permettre de faire évoluer l'avenir et de stimuler la croissance du secteur des salons de coiffure », a déclaré Sylvie Moreau, présidente de Coty Professional Beauty.

« Nos marques bénéficient d'un solide héritage en matière de soutien au secteur des salons de coiffure et, à l'ère numérique, ce soutien est réinventé avec le lancement de la plateforme de salon numérique Wella », a déclaré Chris Chesebro, vice-président principal de la transformation numérique et du commerce électronique chez Coty Professional Beauty. « Nous mettrons à profit l'année 2020 pour développer notre fondation, en effectuant le lancement dans certains salons et construire ainsi le modèle. La plateforme est alimentée par CareOS, ce qui nous permet de regrouper les services et les informations issus de nombreuses sources en donnant la possibilité aux coiffeurs et propriétaires de salons de gérer plus efficacement leur entreprise, et bien sûr d'offrir à leur clientèle de nouveaux services innovants ».

Les principales caractéristiques de la technologie Smart Mirror comprennent :

Une simulation en live et en RA de la coloration qui permet une visualisation dans le miroir de la couleur en temps réel lors de la phase de consultation d'un client au salon ;

Une technologie de reconnaissance faciale qui permet de retrouver d'anciens looks et d'anciens soins, et qui aide le styliste à mieux répondre à sa clientèle en offrant une expérience très personnelle lors de plusieurs visites ;

Un flux de contenu organisé, notamment des tendances et des looks classiques, permettant au client de trouver une inspiration ;

Une capture vidéo à 360° des cheveux sous tous les angles permettant une meilleure appréciation du résultat, sans nécessité d'un autre miroir. Ces images peuvent également être partagées sur les réseaux sociaux ;

Une application mobile connectée, permettant aux stylistes de rester en contact avec leurs clients entre chaque visite. Les clients peuvent également accéder partout à la plateforme pour se connecter avec leur styliste, obtenir des recommandations de produits, des conseils et des tendances personnalisés ou demander leur prochain rendez-vous ; et

Une technologie sans contact qui agit comme le geste du balayage de la main et offre une expérience harmonieuse.

Les principales caractéristiques de la technologie Color DJ comprennent :

Le premier appareil au monde en salon de coiffure permettant aux stylistes de concevoir et de fabriquer des masques capillaires de couleur numériques, étincelants et ultra personnalisés

Créé par un professionnel qualifié des salons de coiffure, sous les yeux du client

Un potentiel de 60 milliards de combinaisons de couleurs, avec des niveaux de soin et de parfum sur mesure, qui offrent la possibilité de plus de 1 billion de formules ultra personnalisées

Color DJ s'accompagne d'un écosystème numérique, dans lequel les formules peuvent être stockées, partagées dans le salon, réutilisées encore et encore par les mêmes clients ou légèrement modifiées selon les tendances saisonnières, tout en respectant la confidentialité des données.

Pour de plus amples informations sur Color DJ, consultez le site https://www.youtube.com/watch?v=aj7a0u-bHPA

Coty a développé cette expérience en partenariat avec CareOS, les créateurs d'une plateforme numérique de santé et de beauté qui s'adapte naturellement à une routine quotidienne. Elle utilise au mieux le temps passé devant un miroir pour augmenter le bien-être en organisant et en renforçant les informations provenant des appareils connectés, des services numériques et de la propre intelligence artificielle de CareOS. À ce jour, plus de 50 appareils et services intégrés connectés à l'IdO sont fournis par le biais de Poseidon Smart Mirror, également lancé lors du Salon CES.

Smart Mirror intègre également la technologie YouCamMakeup AR & AI de Perfect Corp. pour les simulations de coloration en live. Vous pouvez l'expérimenter au salon CES 2020 à Sands, Halls A-D, stand n° 43949. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://ces19.mapyourshow.com/7_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?ExhID=T0001360.

Pour en savoir plus

Pour les salons de coiffure et les coiffeurs souhaitant devenir partenaires pilotes du Salon 2020 Wella Augmented, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 février 2020 sur le site www.wellacontest.com

À propos de Coty Inc.

Coty est l'un des plus grands instituts de beauté au monde avec un portefeuille iconique de marques de parfums, de maquillage, de coloration et de coiffures, et de produits de soins. Coty est le leader mondial en parfumerie, un numéro deux très présent en colorations et coiffures professionnelles, et le numéro trois en maquillage. Les produits Coty sont vendus dans plus de 150 pays à travers le monde. Coty et ses marques sont engagées dans toute une gamme de causes sociales qui cherchent également à minimiser leur empreinte environnementale. Pour plus d'informations sur Coty Inc., veuillez visiter le site www.coty.com.

