Les deux nouveaux astronautes du Canada reçoivent leur diplôme





LONGUEUIL, QC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les astronautes de l'Agence spatiale canadienne Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk ont célébré aujourd'hui la fin de leur formation de base en compagnie de leurs camarades de classe de la NASA. Il s'agissait de la première classe supervisée par un astronaute canadien, Jeremy Hansen.

Ils deviennent officiellement astronautes au moment où des pays du monde entier se préparent à envoyer des humains plus loin que la Station spatiale internationale. Il y a un an, le Canada annonçait qu'il se joignait à la NASA dans le projet de station spatiale lunaire Gateway, qui fait partie du programme Artemis et vise à envoyer le prochain homme et la toute première femme sur la Lune.

Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk sont de la nouvelle génération d'explorateurs spatiaux. Ils pourront être affectés à des missions à la Station spatiale internationale, vers la Lune, ou même un jour, vers Mars. Non seulement ils repousseront les limites de la science et de la technologie, mais ils feront aussi progresser le savoir sur l'Univers.

Les astronautes canadiens sont une source de fierté pour les Canadiens, quel que soit leur âge. Ils inspirent la prochaine génération d'astronautes, d'ingénieurs et de scientifiques et profitent de toutes les occasions pour encourager les jeunes à poursuivre une carrière dans un domaine scientifique. Cette année, ils invitent les jeunes Canadiens à relever le défi de la campagne Astronautes juniors, pour qu'ils sachent en quoi consiste la formation et l'entrainement des astronautes et voient le rôle qu'ils peuvent jouer dans de futures missions, vers la Lune ou plus loin encore.

Citation

« Les astronautes canadiens sont nos explorateurs des temps modernes. Non seulement ils aident à mettre au point de nouvelles technologies spatiales, à faire avancer les connaissances scientifiques et à faire rayonner le Canada dans l'espace, mais ils incitent aussi tous les Canadiens et Canadiennes à viser les étoiles et à rêver à tout ce qui leur est possible d'accomplir. Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, tant auprès de nos partenaires du monde entier qu'auprès nos jeunes avides de curiosité. Je les félicite chaleureusement d'avoir réussi cette formation rigoureuse. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

En bref

Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk ont été sélectionnés en juillet 2017 par l'Agence spatiale canadienne pour devenir les nouveaux astronautes canadiens.

et ont été sélectionnés en juillet 2017 par l'Agence spatiale canadienne pour devenir les nouveaux astronautes canadiens. Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk sont les 13 e et 14 e astronautes de l'Agence spatiale canadienne.

et sont les 13 et 14 astronautes de l'Agence spatiale canadienne. Les candidats astronautes ont terminé leur formation sur les éléments suivants : les sorties extravéhiculaires, la robotique, les systèmes de la Station spatiale internationale, le pilotage du T-38 et le russe.

La nouvelle stratégie spatiale canadienne garantit des occasions de vol en orbite basse terrestre pour nos astronautes et prépare le terrain pour qu'un Canadien se rende sur la Lune pour la première fois.

La campagne Astronautes juniors de l'Agence spatiale canadienne vise à susciter l'intérêt des jeunes Canadiens pour l'espace et la science. Tous les jeunes Canadiens de la 6e année à la 3e secondaire en 2019-2020 sont invités à y participer.

Liens connexes

Site Web : http://asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 10 janvier 2020 à 10:30 et diffusé par :