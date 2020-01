Une supergrappe contribuera à la croissance de la demande en pois et en canola canadiens et à l'augmentation de leur valeur





Un partenariat dirigé par l'industrie lance un nouveau projet de transformation

WINNIPEG, le 10 janv.2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la croissance économique, la création d'emplois pour la classe moyenne et la compétitivité du pays. C'est dans cet esprit que l'Initiative des supergrappes d'innovation, lancée en 2018, favorise la convergence entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises, les établissements d'enseignement postsecondaire et les organismes sans but lucratif afin qu'ensemble, ils mettent en place de puissants moteurs d'innovation, de croissance et de création d'emplois.

Aujourd'hui, le représentant spécial du premier ministre pour les Prairies, l'honorable Jim Carr, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, un nouveau projet de la Supergrappe des industries des protéines qui vise à commercialiser de nouveaux isolats de protéines de pois et de canola hautement solubles et fonctionnels. Ces isolats n'ont pas la texture sableuse des protéines moins solubles et permettent d'améliorer la saveur des aliments à base de plantes, y compris les boissons à base de protéines végétales et les substituts de viande. Ce projet cadre avec l'évolution des tendances de consommation, qui ont fait croître la demande pour davantage de choix. Il permettra en outre d'offrir aux Canadiens des aliments à base de plantes qui ont meilleur goût.

Merit Functional Foods, Pitura Seeds, Winning Combination et le Manitoba Food Centre collaborent en vue d'utiliser une technologie brevetée de Burcon NutraScience pour produire de nouveaux isolats de protéines d'une pureté supérieure à 90 %. On s'attend à ce que le projet se traduise par une augmentation de la demande en pois et en canola canadiens, ainsi que par une augmentation de leur valeur. Le projet permettra également aux agriculteurs canadiens d'accroître leurs ventes.

« Je suis heureux de voir que les supergrappes poursuivent leur lancée grâce à de nouveaux projets et à des investissements accrus dans la commercialisation de nouvelles technologies. Le projet de la Supergrappe des industries des protéines renforcera la réputation du Canada à titre de chef de file mondial des protéines végétales, tout en stimulant le secteur agricole par l'amélioration de chaque maillon de la chaîne de valeur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« À titre de représentant spécial pour les Prairies, je connais l'importance de la Supergrappe des industries des protéines pour la région de Winnipeg. Ce nouveau projet aidera l'industrie canadienne des protéines végétales à ouvrir de nouveaux marchés partout dans le monde. »

- Le représentant spécial du premier ministre pour les Prairies et député de Winnipeg-Centre-Sud, l'honorable Jim Carr

« Ce projet est un bel exemple de la raison d'être de l'Initiative des supergrappes d'innovation. Le consortium est formé d'entreprises situées au long de la chaîne de valeur et a pour objectif de créer des produits sans équivalent ailleurs dans le monde. En conséquence, le projet permettra d'augmenter la valeur de cultures importantes de l'Ouest canadien, les pois et le canola, d'accroître la demande et de créer des produits qui seront offerts aux quatre coins de la planète. »

- Le président-directeur général de Protein Industries Canada, Bill Greuel

L'investissement de 9,5 millions de dollars du gouvernement du Canada dans ce projet fera l'objet d'une contribution au moins équivalente de l'industrie et d'autres partenaires.

dans ce projet fera l'objet d'une contribution au moins équivalente de l'industrie et d'autres partenaires. En vertu d'un accord conclu avec Protein Industries Canada, le gouvernement du Canada investit près de 153 millions de dollars dans cette supergrappe. On s'attend à ce que l'industrie fournisse une contribution de contrepartie équivalente au titre de la valeur des projets, le tout sur cinq ans.

investit près de 153 millions de dollars dans cette supergrappe. On s'attend à ce que l'industrie fournisse une contribution de contrepartie équivalente au titre de la valeur des projets, le tout sur cinq ans. La Supergrappe des industries des protéines devrait entraîner la création de plus de 4 500 emplois et injecter plus de 4,5 milliards de dollars dans l'économie canadienne sur 10 ans.

