Annonce des 10 meilleures équipes en lice pour le Prix Leaders





Dix équipes canadiennes qui tentent de mettre fin aux « fausses nouvelles » à l'aide de l'intelligence artificielle ont été sélectionnées pour participer à une compétition unique en son genre dont le prix est d'un million de dollars.

Communitech, en partenariat avec la Fondation Schulich et le Leaders Fund, ainsi que l'Université de Waterloo, a dévoilé le nom des dix meilleures équipes en lice pour le Prix Leaders qui a été annoncé en juin dernier. Parmi plus de 150 équipes participantes, les équipes qui passeront à la deuxième phase de la compétition sont les suivantes :

Jaymody Traveling Wilburys Dbrait Supersonic NimaFit NL Philosophers MIE1624Group3 ImAnLearn Ava Convulted LP

Le Prix Leaders remettra un million de dollars à l'équipe canadienne qui utilisera au mieux l'intelligence artificielle (IA) pour résoudre un problème mondial qui compromet les démocraties du monde entier : les « fausses nouvelles » et la diffusion de désinformation.

« Grâce aux progrès dans les technologies de l'apprentissage par machine et des techniques de traitement des langues naturelles, nous avons l'occasion de vérifier la véracité des déclarations plus rapidement que jamais auparavant », a déclaré Iain Klugman, chef de la direction de Communitech, le centre d'innovation de la région de Waterloo. « Le Prix Leaders est une excellente occasion de montrer comment le Canada est un chef de file en matière d'IA et peut potentiellement résoudre ce problème mondial de manière efficace ».

Au cours de la Phase 1 de la compétition, des équipes de partout au Canada ont formulé des solutions visant à vérifier automatiquement une série de déclarations, à signaler si elles sont vraies, partiellement vraies ou fausses et à fournir des preuves à l'appui chacune de leurs affirmations. Au cours de la Phase 2 de la compétition, les solutions proposées par les équipes doivent également fournir des preuves à l'appui de la cote de véracité qui est attribuée à chacune des déclarations. Le grand prix sera remis à l'équipe qui aura formulé la solution de vérification des faits à l'aide de l'IA la plus efficace et la plus efficiente qui sera supérieure à 75 % de la cote obtenue par des vérificateurs de faits humains.

« Le Prix Leaders a pour but de résoudre un problème majeur ayant une vaste applicabilité, de reconnaître les grands talents en matière d'IA au Canada et d'inspirer la prochaine génération à poursuivre une carrière en technologies », a déclaré David Stein, cofondateur et associé directeur de Leaders Fund. « Nous sommes ravis que plus de 150 équipes hautement performantes se soient inscrites à cette compétition et que les 10 meilleures équipes passent à la phase finale de la compétition. Nous avons hâte de voir les solutions que ces équipes canadiennes formuleront pour faire une brèche significative dans le combat contre la démocratie et la fraude, alimenté par de fausses nouvelles ».

« L'information circulant dans le monde entier de plus en plus vite et provenant de plus de sources que jamais auparavant, la technologie qui peut aider les gens à déterminer si l'information est exacte gagne en importance », a déclaré Feridun Hamdullahpur, président et vice-chancelier de l'Université de Waterloo. « Comme en témoigne le Prix Leaders, les universitaires et entrepreneurs canadiens continuent d'apporter d'importantes contributions en vue d'aider le monde à mettre fin à la diffusion de fausses nouvelles ».

L'équipe qui mettra au point une solution permettant de vérifier les déclarations le plus efficacement et qui fournira les meilleures preuves à l'appui sera dévoilée lors du Festival True North qui aura lieu le 3 juin 2020 dans la région de Waterloo.

Vous trouverez de plus amples informations et des mises à jour sur le concours du Prix Leaders sur le site Prixleaders.ca.

À propos de Communitech

Communitech a été fondée en 1997 par un groupe d'entrepreneurs désirant faire de la région de Waterloo un chef de file mondial en matière d'innovation. À l'époque, c'était un discours farfelu, pourtant cette communauté y est parvenue. Aujourd'hui, Communitech est un centre d'innovation public-privé qui soutient une communauté de plus de 1 400 entreprises qui regroupe des entreprises en démarrage, des entreprises en expansion et des grandes entreprises internationales.

Communitech aide les entreprises dans le domaine technologique à démarrer, à croître et à réussir de trois façons distinctes.

Communitech est un lieu ? le centre de gravité pour les entrepreneurs et les innovateurs. Un « clubhouse » pour le développement de technologies de pointe et la création de grandes entreprises.

Communitech offre des programmes ? qui aident les entreprises, à toutes les étapes de leur développement, à avoir accès à du capital, à des clients et à des talents. Nous sommes là pour les aider à croître et à innover.

Communitech s'associe à la mise en place d'un écosystème de classe mondiale ? en s'assurant d'avoir tous les éléments (et la marque) pour aider les entreprises à passer d'une petite entreprise en démarrage à un géant mondial.

À propos de la Fondation Schulich

Fondée par le grand homme d'affaires et philanthrope Seymour Schulich, la Fondation Schulich est l'une des plus importantes fondations au Canada. La fondation a fait don de plus de 350 millions de dollars, se concentrant principalement sur les bourses d'études, l'éducation et les centres de soins de santé. La Fondation Schulich investit massivement dans la formation de la prochaine génération de dirigeants dans le domaine technologique.

À propos du Leaders Fund

Leaders Fund est une société de capital de risque de premier plan qui investit dans des sociétés de génie logiciel pour entreprises à forte croissance. Avec ses 100 millions de dollars, le Fund I a fait des investissements au Canada, aux États-Unis et en Israël. Ils utilisent leur expérience dans la création et la mise sur pied de neuf sociétés de génie logiciel pour aider les entrepreneurs à bâtir des entreprises de classe mondiale.

À propos de l'Université de Waterloo

L'Université de Waterloo est la meilleure université en matière d'innovation au Canada. Avec plus de 40 000 étudiants, l'Université est le siège du plus important système d'enseignement coopératif du genre au monde. Notre culture entrepreneuriale hors pair, combinée à des efforts particulièrement soutenus en recherche, alimente l'un des plus importants centres d'innovation au monde. Pour en savoir plus, visitez le site uwaterloo.ca.

