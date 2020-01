NRF 2020 : Tinyclues poursuit l'expansion de sa solution pour le marketing client dans l'industrie du retail





Tinyclues, solution leader d'IA pour le marketing client pour les entreprises du retail et du voyage annonce aujourd'hui qu'elle sponsorisera et exposera lors du salon NRF 2020 à New York, du 12 au 14 janvier.

Installée sur le stand 1236, Tinyclues a été sélectionnée pour faire partie de la tournée « Artificial Intelligence Tech Tour » aux côtés d'autres exposants reconnus pour leur capacité à « offrir aux retailers des technologies de pointe à travers de multiples disciplines commerciales ». Les participants auront l'occasion de découvrir sur le stand de Tinyclues lors de cette tournée l'impact du deep learning et ses nombreux cas d'usage dans le retail. En particulier, sa capacité à optimiser le marketing client B2C afin que les marketeurs puissent prendre des décisions rapides et efficaces sur les meilleures cibles pour leurs campagnes, les meilleurs produits à promouvoir et le meilleur plan de communication.

David Bessis, fondateur et CEO de Tinyclues, présentera les dernières tendances du retail et les défis auxquels les marketeurs B2C sont confrontés lors d'une session « Big Ideas » intitulée « Marketing Automation Doesn't Exist » lundi 13 janvier à 16h00 (heure de New-York). Parmi les thèmes abordés :

Le vrai rôle des marketeurs, au delà de l'automatisation du process de vente

Les risques pour l'engagement et l'image de marque d'une stratégie marketing client qui s'appuie excessivement sur l'automatisation et les triggers

L'équilibre à trouver entre performance commerciale et image de marque

« Les marketeurs ont un rôle central à jouer dans le retail. Nous sommes à un point d'inflection pour l'industrie et il est important de définir les meilleures stratégies. Seuls les plus déterminés l'emporteront en ces moments décisifs », explique David Bessis. « Il ne s'agit plus d'atteindre des KPI juste pour les atteindre. Le réel enjeu consiste à anticiper et maîtriser les véritables moteurs de la croissance à long terme, de la valeur de la marque et de la valeur client. Atteindre ce niveau requiert une approche réellement personnalisée, intégrée et pertinente. Tinyclues offre aux marketeurs une vision stratégique de la demande client, ainsi que des fonctionnalités puissantes pour analyser, cibler et optimiser le plan marketing. »

Les professionnels du retail peuvent visiter le stand de Tinyclues pour y découvrir une démonstration de sa solution de marketing client et voir en direct comment elle leur permet de :

S'inspirer : découvrir les meilleurs produits à mettre en avant avec une vue stratégique de la demande à travers les offres et les clients

Rester pertinent : trouver les meilleures cibles pour toutes les campagnes et améliorer l'expérience client

Orchestrer le plan de campagne : prioriser les campagnes en se basant sur la valeur et en minimisant la pression commerciale

À propos de Tinyclues

Tinyclues est la solution leader pour le marketing client qui permet aux marketeurs B2C de prendre de meilleures décisions pour des campagnes omnicanales à fort impact afin d'augmenter le chiffre d'affaires et améliorer l'expérience de leurs clients. Avec sa solution basée sur une technologie unique de deep learning, elle permet aux marketeurs de prédire les meilleures cibles pour leurs campagnes, les meilleurs produits à promouvoir et le plan optimal de communication. Des entreprises comme Accor, Air France, Chantelle Lingerie, Clarins, Club Med, Conforama, Costa Cruises, Fnac Darty, Holland & Barrett, Kenzo, Lacoste, Manor, OUI.sncf, Rakuten, Sally Beauty, Samsung, TUI, et Veepee utilisent Tinyclues pour optimiser plus de 600 millions de messages par mois sur plusieurs canaux et constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires de campagne et une amélioration de l'expérience de leurs clients. Tinyclues a été listé comme « Vendor to Watch » par Gartner dans son « Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics » et comme Cool Vendor dans le rapport Gartner's Cool Vendors for Multichannel Marketing.

