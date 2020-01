A R T C E L S, la plateforme numérique pour les placements de premier plan dans l'art, lance XXI, la toute première exposition d'art contemporain fonctionnant avec des tokens





LONDRES, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le lancement très attendu d'A R T C E L S, une plateforme numérique innovante pour les placements de premier plan dans l'art, sera effectif le 20 février 2020, lors de la première exposition mondiale d'art contemporain fonctionnant avec des tokens, intitulée XXI.

A R T C E L S est une trouvaille de Gijs de Viet, négociant en matières premières chez Glencore, et d'Elio D'Anna, galeriste d'art contemporain basé à Londres et membre de la House of Fine Art (HOFA), conçue pour ouvrir le monde lucratif des placements de premier plan dans les oeuvres d'art à un marché international plus large et jeune. Cette exposition avant-gardiste d'art contemporain offrira aux investisseurs une valeur sous forme de tokens semblables à la cryptomonnaie, garantis par des actions dans les oeuvres d'art en tant qu'actifs placés dans une société à responsabilité limitée basée à Londres, au Royaume-Uni.

Citant The Economist, Gijs de Viet a révélé que : « Les beaux-arts ont été la classe d'actifs la plus performante ces cent dernières années, il est donc temps que cette possibilité s'offre à un groupe d'investisseurs beaucoup plus large », ajoutant que : « L'objectif d'A R T C E L S est de proposer une alternative nouvelle aux moyens classiques d'investir dans l'art, tout en se constituant un portefeuille audacieux et diversifié d'art contemporain, en mettant l'accent sur les éditions rares et les oeuvres sur papier pour attirer des investisseurs plus jeunes et avertis grâce à une offre d'actifs haut de gamme et des actions de grande valeur. »

A R T C E L S désagrège les oeuvres d'art en actions d'une valeur minimale de 390 £ (500 USD), définies selon des stratégies quantitatives d'acquisition d'actifs artistiques ayant fait leur preuve et disponibles uniquement aux souscripteurs. Les amateurs d'art auront le privilège de découvrir A R T C E L S lors de l'exposition XXI, qui durera deux semaines et se tiendra dans la nouvelle galerie ultramoderne de la HOFA, à Mayfair, où seront exposées des oeuvres de Banksy, KAWS, Damien Hirst, George Condo, Jeff Koons et d'autres artistes de premier ordre. Les investisseurs potentiels peuvent choisir entre une simple acquisition ou des placements dans des portefeuilles d'art plus larges et diversifiés, permettant une propriété fractionnée et un risque réduit. Quel que soit leur choix, ils ont la certitude d'investir dans des oeuvres d'art soigneusement choisies, dont la valeur devrait s'apprécier en fonction des tendances du marché analysé par des experts.

Pour minimiser les risques inhérents à l'investissement dans l'art, des caractéristiques pionnières ont été intégrées à A R T C E L S, avec l'appui de partenariats stratégiques. La société suisse 4Art-Technologies AG génère des signatures cryptographiques permettant une authentification de pointe pour ses actifs artistiques, tandis qu'une autre société suisse, Assetyze AG, apporte la solution reposant sur la chaîne de blocs pour créer un token sécurisé pouvant démontrer de façon fiable l'existence des tokens émis numériquement. L'intégration des informations relatives à l'authenticité, la propriété et l'inventaire des biens dans un seul token inaugurera une « Norme Or » de transparence et de confiance sur un marché miné par la mauvaise qualité des données relatives aux actifs matériels. A R T C E L S permettra également aux investisseurs de profiter de leurs investissements lors d'événements artistiques exclusifs, organisés plusieurs fois par an - Londres, Los Angeles et Shanghai étant déjà programmés pour 2020. Jusqu'à dix expositions devraient être organisées d'ici à 2022.

Comme l'a déclaré le cofondateur Elio D'Anna : « En tant que placement diversifié, investir dans l'art à travers A R T C E L S est à la fois sûr et attrayant car vous pouvez profiter de votre investissement lors d'expositions publiques, mais aussi lors de visites privées aux côtés d'autres actionnaires. C'est un plaisir qui ne peut se mesurer qu'à l'aune des collections de voitures de légende, de montres ou de grands vins. »

A R T C E L S ouvrira ses portes aux souscripteurs le 20 février 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064031/Companion_KAWS.jpg

