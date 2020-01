TECNO Mobile consolide sa collaboration avec Google au CES 2020





Le tout récent CAMON 12 Pro comprend un bouton pour l'Assistant Google permettant aux utilisateurs d'en faire plus pendant leurs déplacements.

SHANGHAI, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La marque de premier plan pour téléphone mobile TECNO Mobile a apporté au CES 2020 son tout dernier téléphone intelligent Camon 12 Pro, optimisé par le système d'exploitation Androidtm 9 Pie de Google et équipé d'un bouton pour l'Assistant Google.

TECNO Mobile a rejoint un partenariat avec Google afin d'offrir au grand public le système d'exploitation Android le plus récent. Au moment où Google réalise des améliorations sur Android en vue d'une expérience harmonieuse avec cette nouvelle classe d'appareils intelligents, TECNO vient de lancer le très nouveau smartphone CAMON 12 Pro qui a été exposé dans un stand de Google au CES 2020 (Salon de l'électronique grand public) ; muni d'un bouton pour l'Assistant Google, il aide les usagers à faire les choses rapidement et à s'organiser à l'avance pour pouvoir se concentrer sur ce qui est le plus important.

« TECNO renforce pour l'utilisateur des expériences immersives procurées par un matériel et un logiciel d'avant-garde, » a commenté Stephen HA, président de TRANSSION et directeur général de TECNO Mobile. « Nous sommes enchantés de nous lancer dans cette mission avec Google. »

Le CAMON 12 Pro nouvellement mis en circulation est équipé d'un appareil photo révolutionnaire arrière triple 16+2+8 MPx à IA Max (intelligence artificielle) avec scanneur d'empreinte digitale sur l'écran et système d'exploitation Androidtm et il offre :

Une assistance pour appareil photo multiple et mises à jour de l'appareil : grâce à ce triple appareil photo arrière, les utilisateurs peuvent profiter sans heurts du zoom, du flou artistique 'bokeh' en arrière-plan et de la vision stéréo.

: grâce à ce triple appareil photo arrière, les utilisateurs peuvent profiter sans heurts du zoom, du flou artistique 'bokeh' en arrière-plan et de la vision stéréo. Des émojis en réalité augmentée (RA) : les utilisateurs du CAMON 12 Pro peuvent animer leurs émojis préférés avec des expressions faciales véritables.

: les utilisateurs du CAMON 12 Pro peuvent animer leurs émojis préférés avec des expressions faciales véritables. Une expérience améliorée de la messagerie : les utilisateurs peuvent répondre aux messages ou saisir d'autres textes directement à partir des notifications. Androidtm 9 Pie affiche à présent des images dans les notifications de messagerie sur les téléphones.

: les utilisateurs peuvent répondre aux messages ou saisir d'autres textes directement à partir des notifications. Androidtm 9 Pie affiche à présent des images dans les notifications de messagerie sur les téléphones. Des réglages simplifiés de canaux de notification : les utilisateurs peuvent désormais bloquer des groupes entiers de canaux à l'intérieur des réglages de notifications pour une app. Androidtm 9 Pie envoie à présent des propositions de diffusion lorsque l'état de blocage des canaux de notifications et des groupes de canaux change.

: les utilisateurs peuvent désormais bloquer des groupes entiers de canaux à l'intérieur des réglages de notifications pour une app. Androidtm 9 Pie envoie à présent des propositions de diffusion lorsque l'état de blocage des canaux de notifications et des groupes de canaux change. Le bouton pour Assistant Google : avec l'Assistant Google, les utilisateurs peuvent gérer des tâches, rester en contact, obtenir des réponses et contrôler leur domicile partout où ils vont. Il aide également les utilisateurs à avoir une longueur d'avance grâce à des suggestions intelligentes et des rappels exactement quand ils en ont besoin, directement sur l'écran du téléphone. Pour commencer, il suffit de dire « Hé Google » ou de toucher le bouton de l'Assistant Google.

TECNO a fait la preuve de sa forte capacité à se placer en tête de file en répondant aux tendances les plus récentes chez les consommateurs grâce à la robustesse de sa recherche et développement. TECNO va aller encore plus loin dans son partenariat avec Google afin d'apporter aux consommateurs des téléphones intelligents plus sophistiqués et plus puissants.

À propos de TECNO Mobile

TECNO Mobile est une marque haut de gamme de téléphones intelligents de TRANSSION Holdings. Fidèle à la quintessence de la marque ? « Attendez-vous à plus » ? TECNO s'est engagée à donner à tous les gens un accès aux technologies les plus récentes à des prix abordables pour permettre au grand public de se porter au-delà de ses limites actuelles et de découvrir un monde de possibilités. TECHNO comprend les besoins des consommateurs des divers marchés et leur procure des innovations localisées sur tout un portefeuille de produits mettant en valeur des smartphones, des tablettes et des téléphones polyvalents. TECNO est un acteur mondial important ayant une présence sur près de 60 marchés émergents dans le monde entier. C'est également le partenaire officiel des tablettes et combinés pour le Manchester City Football Club. Pour davantage d'informations, veuillez visiter : www.tecno-mobile.com

