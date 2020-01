OBI Pharma, Inc. fera une présentation à la J.P. Morgan Healthcare Conference





SAN FRANCISCO, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc, une société biopharmaceutique taïwanaise (TPEx : 4174), a annoncé que Michael Chang, Ph. D., président-directeur général, présentera un aperçu de la société à la 38e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare Conference, le mercredi 15 janvier 2020 à 16 h 30 HNP/19 h 30 HNE, à San Francisco, Californie.

À propos d'OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma dispose d'un portefeuille diversifié de thérapies innovantes contre le cancer à différents stades de développement. OBI se concentre sur le développement de vaccins thérapeutiques, d'anticorps monoclonaux, de conjugués anticorps-médicaments ciblant les séries Globo, Globo H et SSEA-4, et d'un promédicament ciblant l'enzyme AKR1C3 spécifique aux tumeurs.

OBI Pharma est la seule société qui possède une gamme d'immuno-oncologie de stade intermédiaire à avancé ciblant la série Globo de glycosphingolipides et a le potentiel d'élargir son portefeuille avec des anticorps bispécifiques et une thérapie Car-T.

OBI Pharma a lancé un essai mondial de phase 3 chez des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif avec Adagloxad Simolenin (anciennement OBI 822), un vaccin thérapeutique ciblant l'antigène Globo H céramide qui est exprimé à la surface des cellules tumorales épithéliales communes.

OBI Pharma a reçu le statut de médicament orphelin pour trois de ses produits de pointe en développement clinique de phase 1/2 ciblant Globo H : OBI-888 (anticorps monoclonal) et OBI-999 (conjugué anticorps-médicament) chez des patients atteints de cancer du pancréas ; et ciblant AKR1C3 : OBI-3424 (promédicament) chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) et de carcinome hépatocellulaire (CHC).

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.obipharma.com

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas une description de faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les dépôts d'OBI Pharma auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

