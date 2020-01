Tim Hortons annonce l'arrivée en poste d'une nouvelle directrice du marketing, Hope Bagozzi





TORONTO, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Le président régional de Tim Hortons®, Axel Schwan, a annoncé aujourd'hui que Hope Bagozzi, l'une des leaders parmi les plus réputées dans le domaine du marketing au Canada, se joindra ce mois-ci à l'Équipe de la haute direction de Tim Hortons au Canada en tant que nouvelle directrice du marketing. Elle se joint à Tim Hortons après une carrière de 15 ans chez McDonald's Canada, où elle a dirigé l'équipe du marketing national.

Hope possède une vaste expérience de l'industrie de la restauration rapide : elle a créé des campagnes et des promotions engageantes, développé de nouvelles catégories et de nouveaux produits, et transformé les applications numériques.

« Tim Hortons est l'une des marques les plus emblématiques au Canada », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons pour le Canada, les États-Unis et l'Amérique latine. « Hope sera un excellent atout - elle continuera de renforcer notre Équipe du marketing de calibre mondial tout en ayant la responsabilité de rehausser la qualité de nos produits de base, d'innover pour répondre aux futures occasions de croissance et de continuer à enrichir l'expérience de nos invités. »

« Cette occasion de diriger le marketing de la marque la plus emblématique au Canada est extraordinaire », déclare Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Tim Hortons est l'une des plus grandes histoires de réussite du Canada et je suis très fière de me joindre à l'équipe qui dirige le prochain chapitre d'une croissance emballante. »

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le site TimHortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 10 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :