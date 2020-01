Premier accord de résidences artistiques entre le Québec et Taïwan





QUÉBEC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Une toute première entente triennale de partenariat a été entérinée entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Département AIR de la Taipei Culture Foundation (TCF), à Taïwan, sur la mise en place d'un programme d'échanges d'artistes et d'ateliers-résidences entre le Québec et Taïwan.

L'entente permettra à un(e) cinéaste ou à un(e) vidéaste québécois(e) de réaliser une résidence de recherche et d'écriture de deux mois, en octobre et novembre 2020, à Taipei au Taipei Artist Village, et à un(e) cinéaste ou un(e) vidéaste taïwanais(e) d'être accueilli(e) au Québec, à Montréal, par l'organisme Ciné Tapis Rouge, pour une résidence d'égale durée. Le montant de la bourse offerte est de 6 000 $.

« Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans le développement d'un impressionnant réseau de studios et de résidences dont la force repose sur le dynamisme de tous les partenaires et leur volonté de procurer aux artistes des expériences uniques, inspirantes et bénéfiques à leur développement professionnel. Je suis fière que nous nous engagions dans ce nouvel échange avec Taïwan, né de collaborations inédites, dans la perspective de favoriser la présence de cinéastes québécois(es) en Asie et de tisser des liens durables entre nos cultures », affirme la présidente-directrice générale du Conseil, Anne-Marie Jean.

« C'est un honneur de nous associer au Conseil des arts et des lettres du Québec et à Ciné Tapis rouge pour faciliter ce programme d'échange d'artistes. Pour nous, il s'agit de la toute première collaboration internationale offrant une résidence d'écriture pour artistes en cinéma et vidéo. J'aimerais également remercier le Bureau commercial du Canada à Taipei pour son appui. À l'aube de ce projet, je crois que l'échange culturel et artistique entre Taipei et le Québec deviendra de plus en plus prospère dans les années à venir », dit la directrice du village d'artistes de Taipei, Catherine Lee.

« Ciné Tapis Rouge a le privilège de collaborer avec Taïwan depuis maintenant quatre ans. La réalisation de cette résidence d'écriture découle de cette coopération et de ces fructueux échanges cinématographiques. Nous tenons à remercier chaleureusement le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que la Taipei Culture Foundation de permettre à ce projet de voir officiellement le jour et d'allouer aux artistes québécois et taïwanais cette unique et enrichissante expérience pendant leur processus d'écriture. Nous sommes extrêmement fiers d'être au coeur d'une telle initiative », a déclaré la directrice générale de Ciné Tapis Rouge, Vanessa-Tatjana Beerli.

Les cinéastes ou les vidéastes québécois(es) ayant au moins deux ans de pratique artistique qui désirent déposer leur candidature pour la prochaine résidence de recherche-création peuvent le faire avant le 10 mars 2020.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos d'AIR Taipei

Basé au Taipei Artist Village et au Treasure Hill Artist Village, AIR Taipei est un programme de résidences d'artistes administré par le Département AIR au nom de la Taipei Culture Foundation. Inauguré en 2001, AIR Taipei relie des lieux de résidence et des artistes du monde entier. En fournissant une plateforme d'échange de lieux où les esprits créatifs peuvent vivre et travailler, AIR Taipei facilite la formation de réseaux culturels transnationaux, la collaboration de diverses disciplines et communautés, et le développement de nouvelles perspectives.

À propos de Ciné Tapis rouge

Ciné Tapis Rouge se spécialise depuis 2007 dans la diffusion du cinéma québécois à l'international. Il apporte son soutien au cinéma indépendant et à ses créateurs et se positionne à l'international comme un joueur culturel unique au Québec, c'est-à-dire un véritable centre de référence auprès d'une vingtaine de pays. Ciné Tapis Rouge travaille principalement avec ses partenaires dans la sélection, la programmation et la diffusion de films québécois.

