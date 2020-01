Neptune fait une mise à jour sur les activités de l'entreprise et discute des initiatives pour 2020





LAVAL, QC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une entreprise de santé et de bien-être spécialisée dans l'extraction, la purification et la formulation de cannabinoïdes, souhaite fournir une mises à jour et discuter des perspectives de l'entreprise avant sa participation à la Conférence Annuelle ICR à Orlando, en Floride, qui se tiendra du 13 au 15 janvier 2020, où le chef de la direction de Neptune, Michael Cammarata, fera une présentation et rencontrera des investisseurs.

Initiatives de marques grand public

Plusieurs efforts ont été déployés à l'interne afin d'accélérer la croissance de la Société sur les marchés B2C. Le lancement officiel de la marque Forest RemediesMD devrait avoir lieu en février 2020, soutenu par une campagne de relations publiques et une campagne de marketing dans le cadre de notre partenariat avec American Media LLC. Le lancement consistera en des produits de bien-être extraits de chanvre, y compris des produits comestibles, tels que des gélules et des huiles, des produits topiques et produits bien-être pour animaux. Le lancement de la marque Forest RemediesMD comprendra également des produits d'aromathérapie développés en collaboration avec International Flavors & Fragrances Inc. (« IFF »). Neptune effectuera d'abord le lancement de Forest RemediesMD en ligne et s'attend à ce que la marque soit disponible chez les détaillants américains peu de temps après. Un événement médiatique sera organisé ce printemps au siège social de IFF pour célébrer les débuts de la marque.

Neptune est également en voie de changer la marque OCEANO³ à Ocean RemediesMD, sous laquelle les produits oméga-3 de la Société seront commercialisés. D'autres lancements de produits sous la marque Ocean RemediesMD sont prévus cette année.

Modifications de la licence de Santé Canada

Dans notre usine de Sherbrooke, l'expansion des capacités d'emballage et d'entreposage de Neptune se poursuit comme prévu. Neptune prévoit demander une modification dans un avenir rapproché afin d'inclure ces aires d'emballage et d'entreposage en vertu de la licence de la Société accordée par Santé Canada. L'octroi d'une licence pour ces aires supplémentaires devrait accroître considérablement la capacité de Neptune à fournir des solutions clés en main à ses clients, notamment en matière de formulation, de purification, de mélange, de fabrication et d'emballage. Neptune cherchera également à ajouter un vaste espace d'entreposage, qui peut être maintenu à une température inférieure à zéro et qui devrait améliorer la logistique pour entreposer la biomasse de cannabis et les produits finis.

Neptune est également sur le point de demander à Santé Canada la permission de vendre des produits à base de cannabis. Dès que l'autorisation de vendre du cannabis sera ajoutée aux conditions de sa licence, la Société pourra vendre des produits finis directement aux distributeurs et aux détaillants de cannabis titulaires d'une licence, ce qui permettra à Neptune de se rapprocher du client final. Neptune prévoit initialement lancer des produits à base de cannabis au Canada sous ses marques Forest RemediesMD, Ocean RemediesMD et Neptune®. La Société utilisera une partie de sa capacité future, qui est devenue disponible récemment, due en partie à des retards dans la croissance du marché canadien du cannabis, pour produire ses propres produits finis.

Mise à jour de la production

Compte tenu des nouvelles formes de produits de cannabis récemment autorisées au Canada, Neptune progresse bien dans l'élargissement de son offre de produits en solutions clés en main pour les titulaires de licence canadiens (« TL »). La Société a récemment produit et expédié des sachets de poudre infusée aux cannabinoïdes à un client TL. De plus, Neptune, en collaboration avec ce client TL, a complété le développement de thés infusés aux cannabinoïdes et la production commerciale devrait débuter sous peu. Ces produits finis sont fabriqués à notre usine de Sherbrooke et plusieurs autres formes de produits, y compris, mais sans s'y limiter, des sprays, des stylos à vapoter, des capsules et des teintures devraient être produits cette année.

Au cours des dernières semaines, suite à l'optimisation de nos paramètres d'extraction sur notre équipement d'extraction de CO 2 de phase I, les rendements d'extraction à notre usine de Sherbrooke ont augmenté de plus de 10 points de pourcentage pour atteindre des niveaux supérieurs à 95 % et ont permis à l'équipe d'augmenter le débit du procédé.

Notre équipement de la phase II utilisant l'extraction à l'éthanol représente une amélioration par rapport à l'extraction du CO 2 et nous permet de purifier les huiles par un procédé en ligne, éliminant ainsi une étape de fabrication supplémentaire. La direction a décidé de mettre à niveau le système de refroidissement utilisé dans le processus d'extraction de la phase II pour qu'il soit conforme aux normes de la Société concernant les procédés biologiques et aux normes de production les plus élevées possibles et elle étudie des solutions de rechange écologiques, comme l'azote liquide, pour maintenir les températures froides voulues tout au long du processus de fabrication. Cette décision a entraîné un léger retard dans l'atteinte de la pleine capacité d'extraction de la phase II. L'utilisation future de la capacité dépendra des conditions du marché, du rythme de croissance du marché canadien du cannabis et du succès que nos clients auront avec le déploiement de leurs produits de cannabis 2.0.

L'expansion de la capacité d'extraction à l'usine SugarLeaf de Neptune en Caroline du Nord est presque terminée, comme prévu et dans les limites du budget. Grâce à l'installation d'une deuxième centrifugeuse, Neptune pourra traiter plusieurs lots simultanément, ce qui lui donnera plus de souplesse et réduira les temps d'arrêt. La direction apporte les dernières touches à l'installation pour qu'elle soit prête pour une inspection selon les bonnes pratiques de fabrication (« BPF ») qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Une certification BPF permettra à Neptune d'élargir sa clientèle. Récemment, les équipes de recherche et développement des deux sites de production ont collaboré au développement d'une technologie d'émulsion interne visant à augmenter la solubilité des cannabinoïdes dans l'eau. Bien que les tests soient toujours en cours, les premiers tests de stabilité ont été très positifs.

Ajouts à la direction

Neptune est heureuse d'accueillir Denis Maranda à titre de chef de la production pour l'usine de Sherbrooke. M. Maranda détient un baccalauréat en génie mécanique de l'Université McGill et une maîtrise en qualité totale, de l'École de Gestion John Molson affilié à l'Université Concordia. Il était auparavant directeur d'usine chez Aérospatiale Thyssenkrupp et a travaillé chez Dart Aerospace.

Eric Dodge a récemment joint les rangs de Neptune à titre de directeur principal de la marque, avec la responsabilité de superviser la croissance de Forest Remedies et des autres marques de Neptune. M. Dodge est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et en économie, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires spécialisée en gestion des marques et des produits de la University of Wisconsin - Madison. Il était plus récemment directeur de marque - innovation en soins buccodentaires chez Tom's of Maine, une filiale de Colgate-Palmolive.

Pour soutenir les marques grand public de la Société, Neptune a récemment embauché Tyler Segel comme directeur de la création. M. Segel sera responsable du travail créatif pour toutes les marques de Neptune. Il occupait auparavant le poste de directeur de la création chez Factory North, où il a travaillé au développement de la marque Schmidt's Naturals. M. Segel est titulaire d'un diplôme d'associé en design graphique du Portland Community College.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont les nutraceutiques, le cannabis et les produits de consommation emballés. La filiale en propriété exclusive de Neptune, 9354-7537 Québec Inc., est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit des décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels aux industries légales du cannabis et du chanvre. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et les produits d'entretien ménager. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2020 à 06:30 et diffusé par :