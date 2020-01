Magic Garden by THOMAS SABO : La collection printemps/été 2020 nous envoûte avec un savoir-faire artisanal d'exception et Rita Ora, la muse de cette nouvelle campagne





LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- THOMAS SABO inaugure la saison printemps/été 2020 avec un vaste choix de nouveaux modèles de montres et bijoux : la collection inspirée d'un jardin magique s'articule autour de créations à l'effigie des colibris et libellules ou déclinées tel un kaléidoscope.

Cette collection de bijoux en argent sterling inspirée de la nature s'inscrit pleinement dans les tendances actuelles avec des pierres finement serties dans des teintes pastel et aux couleurs de l'arc-en-ciel, des ornements en plaqué or jaune et en nacre pour un chatoiement irisé. Des Charms et montres assortis ainsi que des classiques réinterprétés se combinent à la perfection avec ces nouveautés.

Rita Ora présente la campagne en tant qu'égérie globale et précise : « L'éveil du printemps donne envie de nouveautés ! Ose être toi-même et fais passer un message à travers ton look. Le style parfait est toujours celui qui te correspond ! »

La collection THOMAS SABO x Rita Ora est disponible à partir du 11 janvier 2020 dans les points de vente THOMAS SABO, sur www.thomassabo.com ainsi qu'auprès des partenaires sélectionnés. Chaque création est le fruit d'un travail artisanal de précision et se distingue par l'excellente qualité de ses matériaux.

Des photos sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel : https://nextcloud.thomassabo.com/s/jqcQr8MTBbeMckm

#RITAORAxTS, #MAGICbyTS

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise éponyme est présente dans le monde entier avec plus 3 100 points de vente, parmi lesquels environ 260 boutiques, ainsi que la boutique en ligne sur www.thomassabo.com. Forte de quelque 1 600 employés à l'échelle internationale, l'entreprise THOMAS SABO emploie plus de 500 collaborateurs à son siège social. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064409/THOMAS_SABO_Rita_Ora_Spring_Summer_2020.jpg

Press contact :

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

Tel: +49-(0)9123-9715-0

Mail: press@thomassabo.com

