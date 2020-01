Sanjit Bardhan va diriger les ventes internationales de Salient Systems au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde





Salient Systems Corporation, un leader en solutions de gestion de vidéosurveillance d'entreprise, a le plaisir d'annoncer que Sanjit Bardhan a été nommé directeur de la région Moyen-Orient, Afrique et Inde. M. Bardhan relèvera d'Ethan Maxon, vice-président des ventes internationales chez Salient Systems.

Accompli, expérimenté et très motivé, M. Sanjit Bardhan est un dirigeant international de la vente qui a montré qu'il était capable de faire croître et de transformer des entreprises grâce à de solides relations avec les clients, à la motivation des employés, à la collaboration et à l'initiative.

En outre, M. Bardhan a derrière lui de nombreuses années de succès en tant que vice-président des ventes internationales pour Arecont Vision Costar, une entreprise dont il était membre de l'équipe de direction. Avant Arecont Vision Costar, M. Bardhan a fait partie d'équipes de vente prospères chez Anixter International et chez Schneider Electric. Il apporte une expérience inestimable à Salient Systems à l'heure où l'entreprise étend ses ventes, ses opérations de marketing et son influence opérationnelle à l'international.

Dans son nouveau rôle, M. Bardhan fera partie de l'équipe dirigeante de l'entreprise chargée de concevoir et de développer les ventes de systèmes de gestion de la sécurité complexes et de grande envergure au sein des comptes stratégiques, tout en appliquant des normes de déploiement mondiales et en maintenant un point de contact unique pour le partenaire intégrateur de système et pour l'implémentation des projets. Ses qualités de leadership permettront à Salient Systems de se positionner à la pointe de l'industrie de la sécurité physique, de mettre en oeuvre des stratégies de croissance internationale et de soutenir les objectifs de l'entreprise en termes de revenus et de rentabilité.

M. Bardhan sera basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il s'occupera également d'ouvrir un bureau pour Salient.

« Au cours de mes années dans le commerce international, Sanjit Bardhan est la personne la plus talentueuse avec qui j'ai jamais travaillé », a déclaré Ethan Maxon. « Chez Arecont Vision, il est passé du poste de directeur régional du Moyen-Orient à celui de vice-président de l'international, et a connu 4 promotions distinctes en 8 ans. Qui plus est, Sanjit représente un mélange unique de talents, excellant dans les domaines du leadership commercial, de la croissance des ventes et des pratiques commerciales éthiques. Nous sommes ravis d'accueillir Sanjit au sein de l'équipe de Salient ! »

À propos de Salient

Salient Systems propose des systèmes de vidéosurveillance d'entreprise complets, conçus pour répondre à toute la gamme des besoins en matière de technologie de surveillance, de l'analogique à l'IP en passant par le cloud. Basé sur une architecture ouverte, CompleteView 2020 évolue du niveau d'entrée au niveau entreprise et fournit tout le nécessaire pour gérer une installation de vidéosurveillance multiserveur et multisite à partir d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile.

