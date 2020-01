Levée de l'avis d'ébullition préventif pour Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

LevÚe de l'avis d'Úbullition prÚventif pour RiviŔre-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles





MONTR╔AL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ -áLa Ville de MontrÚalásouhaite informer les reprÚsentants des mÚdias que l'avis d'Úbullition prÚventif est terminÚ pour le secteur de l'arrondissement de RiviŔre-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Les analyses des Úchantillons d'eau des derniŔres heures dÚmontrent que la situation est rÚtablie dans le secteur RiviŔre-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles situÚ Ó l'est du boulevard Albert-Hudon et au nord de l'autoroute 40. La Ville a l'assurance que l'eau rencontre en tout point les exigences de la rÚglementation en matiŔre de qualitÚ de l'eau potable. Ce faisant, il n'est plus nÚcessaire de faire bouillir l'eau avant de la consommer dans ce secteur.

L'avis d'Úbullition prÚventif est maintenu Ó MontrÚal-Est

Les analyses des Úchantillons d'eau pour la Ville de MontrÚal-Est sont en cours. C'est pourquoi l'avis d'Úbullition prÚventif est maintenuá dans le secteur industriel de la Ville de MontrÚal-Est, compris entre le boulevard Henri-Bourassa, la rue Cherrier, le boulevard Marien et le Golf d'Anjou.

Les rÚsidents du secteur touchÚ par l'avis d'Úbullition prÚventif doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer ou de l'utiliser pour se brosser les dents. L'eau potable non bouillie peut toutefois ŕtre utilisÚe pour des soins d'hygiŔne ou autres usages domestiques.

Cette consigne est en vigueur jusqu'Ó nouvel ordre. DŔs que la situation sera rÚtablie, un avis de retour Ó la normale sera Úmis.

Pour plus de renseignements, les citoyens sont invitÚs Ó consulter le site Internet ville.montreal.qc.ca/eaudemontrealáou Ó communiquer avec le 311.

