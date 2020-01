WuXi Biologics et Almirall signent un accord de collaboration stratégique pour de multiples anticorps bispécifiques ciblant les maladies dermatologiques





Le douzième partenariat mondial de licence pour WuXiBodytm depuis son lancement en août 2018, illustre la puissance et la polyvalence des applications de WuXiBodytm dans de multiples domaines thérapeutiques

SHANGHAI et BARCELONE, Espagne, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), une plateforme technologique leader mondiale dans le domaine des produits biologiques en libre accès, offrant des solutions de bout en bout permettant aux entreprises de découvrir, mettre au point et fabriquer des produits biologiques ; et Almirall, une société pharmaceutique mondiale de premier plan, spécialisée dans la santé dermatologique, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration stratégique permettant à Almirall de tirer parti de la plateforme propriétaire WuXiBodytm pour mettre au point des anticorps bispécifiques contre les maladies dermatologiques.

Aux termes de l'accord, Almirall accède aux plateformes d'anticorps propriétaires de WuXi Biologics, dont WuXiBodytm, une plateforme bispécifique polyvalente à la valence souple pour cadrer avec les biologies cibles et découvrir de multiples nouveaux anticorps bispécifiques. WuXi Biologics recevra un versement initial, puis des règlements échelonnés lors de la mise au point, la réglementation et la commercialisation de chaque anticorps bispécifique généré par cette plateforme, et aura également droit à des redevances qui seront fonction des ventes globales générées par ces projets.

Bhushan Hardas, docteur en médecine, titulaire d'un master en administration des affaires, Directeur scientifique d'Almirall, a déclaré : « Cet accord est un grand pas en avant en vue de réaliser notre objectif qui est de devenir un leader en dermatologie médicale. Grâce au savoir-faire de WuXi Biologics en matière de technologies biologiques et à l'expertise d'Almirall en matière de dermatologie, nous pourrons identifier des anticorps bispécifiques pour des thérapies de nouvelle génération efficaces, et aider les patients souffrant de troubles dermatologiques. »

Le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics, a déclaré : « Nous sommes ravis d'établir cette collaboration avec Almirall, le douzième partenariat mondial depuis le lancement de cette formidable plateforme, en août 2018. C'est une étape supplémentaire validant la puissance et la polyvalence des applications de WuXiBodytm dans de multiples domaines thérapeutiques. Cela illustre notre leadership dans les technologies biologiques de nouvelle génération et notre contribution permettant à nos partenaires mondiaux de mettre au point un plus grand nombre de nouveaux traitements pour les patients partout dans le monde. WuXi Biologics s'attache à mettre au point des technologies de pointe au niveau mondial pour accélérer et transformer la découverte, la mise au point et la fabrication de produits biologiques. »

À propos de WuXiBodytm

WuXiBodytm est une plateforme d'anticorps bispécifiques de premier plan, créée par WuXi Biologics. Elle peut efficacement repousser les limites CMC (Chemistry, Manufacturing and Control, ou chimie, fabrication et contrôle) pour mettre au point de nombreux anticorps bispécifiques avec un rendement d'expression élevé, une grande stabilité, une bonne solubilité et une purification aisée jusqu'à les rendre homogènes, raccourcir le processus de 6 à 18 mois et réduire nettement le coût de fabrication, une limitation à laquelle font encore face de nombreuses autres plateformes bispécifiques actuelles.

La plateforme WuXiBodytm permet d'assembler pratiquement toutes les paires de séquence mAb (anticorps monoclonal) en constructions bispécifiques. On s'attend à ce qu'elles présentent un faible risque d'immunogénicité et une demi-vie in vivo plus longue. La plateforme WuXiBodytm dispose également d'une souplesse structurelle unique, permettant de construire différents formats avec différentes combinaisons de valences (1+1, 1+2, 2+2) pour satisfaire les exigences de différentes biologies cibles.

À propos d'Almirall

Almirall est une société pharmaceutique mondiale de premier plan, spécialisée dans la santé dermatologique, collaborant avec des professionnels de santé et faisant appel à la science pour fournir des solutions médicales aux patients et aux générations à venir. Nous nous attachons à lutter contre les maladies dermatologiques et à soulager les personnes. Nous soutenons les professionnels de santé afin qu'ils s'améliorent constamment, en proposant nos solutions innovantes là où elles sont requises.

La société, basée à Barcelone, a été fondée il y a près de 75 ans. Elle est cotée à la Bourse de Madrid (téléscripteur : ALM). Almirall s'est convertie en une source essentielle de création de valeur pour la société à travers son engagement à l'égard de ses principaux actionnaires et le choix d'aider son prochain en comprenant ses défis et en s'appuyant sur la science pour apporter des solutions concrètes. Son chiffre d'affaires total s'élevait à 811 millions d'euros en 2018. Almirall compte plus de 1 800 collaborateurs se consacrant à la recherche. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.almirall.es.

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK), cotée à la Bourse de Hong Kong, est une plateforme technologique leader mondiale dans le domaine des produits biologiques en libre accès, offrant des solutions de bout en bout permettant aux entreprises de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, du concept à la fabrication commerciale. L'histoire de notre société ainsi que nos réalisations illustrent notre attachement à fournir une offre de service véritablement à guichet unique, ainsi qu'une solide proposition de valeur à nos clients mondiaux. Au 30 juin 2019, elle comptait un total de 224 projets intégrés, dont 106 projets en phase de développement préclinique, 102 projets en phase de développement clinique initial (phases I et II), 15 projets en phase de développement avancé (phase III) et un projet en fabrication commerciale. La capacité totale de production des produits biopharmaceutiques planifiée en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis devant atteindre 280 000 litres à l'horizon 2022, nous fournirons à nos partenaires de bioproduction un réseau mondial de chaîne logistique robuste et de qualité supérieure. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 18:37 et diffusé par :