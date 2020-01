Certent et LucaNet s'associent pour simplifier le processus de clôture financière et de production de rapports





L'offre combinée issue de ce partenariat apporte des solutions complètes de consolidation financière et de communication des informations, au Royaume-Uni, en France et en Amérique du Nord

ROSEVILLE, Californie, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Certent, Inc., un fournisseur de premier plan de solutions logicielles en tant que service destinées à la gestion de la divulgation des informations financières et à la rémunération en actions, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec LucaNet, un grand fournisseur de solutions de gestion de la performance financière (FPM selon l'anglais), basé à Berlin, en Allemagne.

Le logiciel FPM de LucaNet couvre tous les processus du département financier avec un seul système et une seule base de données. Le logiciel gère le processus complet de préparation des états financiers consolidés, de planification financière et de communication des informations (reporting). Les utilisateurs ont accès à des informations exhaustives sur les données des périodes passées, les chiffres en temps réel, ainsi qu'aux données financières prévisionnelles, ce qui garantit la transparence de la comptabilité interne et externe.

La plate-forme de gestion de la divulgation des informations de Certent accède aux données sur la consolidation financière et sur la planification et l'analyse financières (FP&A) dans LucaNet et les relie dynamiquement dans les différents produits Microsoft. Ceci apporte une intégration des données en temps réel à la direction, des rapports du conseil d'administration dans Microsoft PowerPoint® et des rapports narratifs produits dans Microsoft Word®, assurant ainsi la conformité avec la Securities and Exchange Commission (SEC), l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA ou AEMF en français) et d'autres organismes de réglementation mondiaux. Grâce à un lien dynamique et direct entre tous les points de données de base et les rapports, les clients bénéficient de mises à jour en temps réel d'une version de la vérité.

David J. Nissen, associé directeur chez PKF Mueller, l'un des principaux partenaires de mise en oeuvre de LucaNet aux États-Unis, a commenté cette collaboration en ces termes : « Le partenariat de LucaNet avec Certent va apporter aux clients une suite logicielle qui pourra compléter de manière fiable le processus chronophage et ardu de la communication de données : de la collecte, la préparation et la présentation jusqu'à la soumission finale aux organismes de réglementation. »

« L'offre combinée de Certent et LucaNet va changer la façon dont les équipes financières du monde entier collectent les données, préparent les états financiers consolidés et produisent les rapports internes et externes », a déclaré Jorge Martin, PDG de Certent, Inc. « Ce partenariat qui coule de source permettra aux deux entreprises d'apporter une valeur ajoutée à leurs clients actuels et de proposer aux entreprises du monde entier une offre complète bien ancrée dans les applications courantes de Microsoft. »

En intégrant le processus de consolidation et de communication des données, les entreprises peuvent compléter le cycle de clôture financière, de consolidation et de publication des rapports. Elles peuvent par ailleurs se connecter aux données fondamentales de planification et de prévision pour améliorer la gestion et la production de rapports narratifs internes, ce qui permet aux équipes financières d'être plus efficaces et de réduire les risques.

« La collecte et la consolidation de données exactes sont la pierre angulaire de la production de rapports précis et à point nommé », a déclaré Dominik Duchon, membre du conseil d'administration et directeur des ventes chez LucaNet. « L'alliance de la solution de consolidation de LucaNet et de l'expertise de Certent en termes de réglementations mondiales et de sa solution multilingue de production de rapports va propulser l'expansion internationale de LucaNet et apporter encore plus de valeur à nos clients ».

À propos de Certent

Certent, Inc., fondée en 2002, aide ses clients à faire passer leur entreprise à un autre niveau grâce à des solutions intelligentes et intuitives pour la finance moderne. Nos solutions sophistiquées de gestion de la divulgation, de publication des rapports narratifs et de gestion des fonds propres aident les dirigeants d'entreprises et les responsables financiers à améliorer la précision, à gagner du temps et à être plus productifs. Vous pouvez vous déployer en toute confiance sur le cloud, grâce à nos services complets de support, notre expertise approfondie et notre envergure mondiale. Vous pouvez intégrer facilement les systèmes et les sources de données existants. Certent vous aide à redéfinir votre approche de la gouvernance, des risques et de la conformité. L'entreprise exerce ses activités dans sept pays, au service de quelque 2 400 entreprises publiques, privées et sur le point de faire leur introduction en bourse, dans le monde entier.

À propos de LucaNet

LucaNet est synonyme de solutions logicielles intelligentes et d'expertise professionnelle en matière d'états financiers consolidés et de contrôle de gestion depuis 1999. Nous avons pour objectif de simplifier vos processus quotidiens à l'aide de notre logiciel de gestion de la performance financière. Quels que soient la taille de votre entreprise et le secteur dans lequel vous exercez vos activités, nous pouvons vous fournir une solution sur mesure. Plus de 2 600 clients répartis dans plus de 50 pays profitent d'ores et déjà de notre logiciel convivial et de nos services de conseil professionnels. Découvrez LucaNet et faites-vous votre propre idée : la consolidation, la planification et la communication de données peuvent être si simples.

