ASEQ | Studentcare attristé par le tragique écrasement d'avion en Iran

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - ASEQ | Studentcare est bouleversé par l'annonce tragique de l'écrasement du vol 752 d'Ukraine International Airlines qui a fait 176 victimes près de Téhéran. Parmi les victimes se trouvent 63 Canadiens et de nombreux autres passagers avec des liens au Canada, incluant des étudiants.

«?Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle. En ces temps difficiles, nous aimerions offrir nos pensées et nos sincères condoléances à tous ceux affectés par cette tragédie, les familles, les amis, les collègues des victimes?», mentionne Lev Bukhman, fondateur et directeur général de ASEQ | Studentcare. «?Cette tragédie jette une ombre sur de nombreux campus universitaires et collégiaux, dont plusieurs sont des établissements partenaires?».

ASEQ | Studentcare travaille étroitement avec les autorités, les assureurs et les établissements d'enseignement affectés pour soutenir toutes les parties impliquées, et surtout les familles des victimes.

À propos d'ASEQ | Studentcare

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, avec plus de 1?000?000 membres répartis dans plus de 95 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur.

ASEQ | Studentcare ainsi que son fondateur et directeur général, Lev Bukhman, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

