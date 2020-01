Les Canadiens de plus en plus préoccupés par l'admissibilité aux prêts hypothécaires





Plus de la moitié des Canadiens (56 %) considère l'admissibilité à un prêt hypothécaire comme un obstacle à l'accès à la propriété.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 janvier 2020 /CNW/ - Pour plusieurs Canadiens, acheter une maison peut être une expérience difficile et stressante. Selon une récente enquête de Zillow et Ipsos, 92 % des Canadiens voient au moins un obstacle à l'accès à la propriété et deux des préoccupations majeures concernent le processus de crédit hypothécaire.

Les Canadiens affirment être sous pression par des règlementations plus strictes concernant les prêts hypothécaires entrés en vigueur en 2018 et la récente enquête de Zillow révèle que 56 % des Canadiens considèrent que l'admissibilité à un prêt hypothécaire est un obstacle à l'accessibilité à la propriété, une augmentation de six points depuis 2018. Ces préoccupations augmentent à 64 % pour les consommateurs qui ont acheté une maison récemment, ce qui est probablement dû aux menaces de changements dans les réglementations à l'époque où ils recherchaient une maison. Après l'admissibilité à un prêt hypothécaire, le principal souci pour les acheteurs est de savoir s'ils sont capables d'effectuer les paiements : Plus de la moitié (54 %) signal cela comme un obstacle.

De nouveaux critères plus stricts sont entrés en vigueur en janvier 2018 avec l'ajout d'une simulation de crise, exigeant des acheteurs qu'ils se qualifient à un taux plus élevé. La règlementation ne s'applique qu'aux prêts hypothécaires nouvellement émis et elle est prévue pour empêcher les emprunteurs d'accumuler plus de dettes que ce qu'ils sont capables de gérer, si les taux augmentent. Depuis son adoption, les inquiétudes des acheteurs s'amplifient, selon l'étude. La moitié des Canadiens (51 %) se dit préoccupée que des règlementations plus strictes puissent les empêcher d'être admissibles à un prêt hypothécaire, en hausse de cinq points depuis 2018.

Ces règlementations pourraient avoir un impact sur une portion significative d'acheteurs potentiels, puisque les résultats de l'enquête démontrent qu'une large part des propriétaires canadiens (80 %) contractent des hypothèques. Les jeunes acheteurs de maison ressentent aussi le poids de la législation. Soixante-neuf pour cent des 18-34 ans sont préoccupés par l'admissibilité à un prêt hypothécaire selon des lignes directrices plus strictes. Ces préoccupations existent aussi chez ceux qui sont locataires et qui pourraient envisager l'achat de leur première maison : 66 % expriment leurs inquiétudes au sujet de l'admissibilité selon des lignes directrices plus strictes.

Au sujet de l'étude

Ces éléments font partie des conclusions d'un sondage Ipsos effectué entre le 24 septembre et le 8 octobre pour le compte de Zillow. Pour ce sondage, un échantillonnage de 1?503 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne par l'intermédiaire d'un groupe de spécialistes d'Ipsos I-Say. La méthode des sondages par quotas pondérés a été employée afin de tenir compte des caractéristiques démographiques et assurer que l'échantillonnage reflète bien la population adulte selon les données du recensement et de fournir des résultats destinés à l'approximation de la population générale. L'exactitude des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de confiance. Dans le cas présent, le sondage est considéré comme précis à ±2,9 en point de pourcentage près, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'il aurait été si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été consulté. La marge d'erreur sera plus grande parmi des sous-groupes de la population. Toutes les enquêtes et les sondages par échantillonnage peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur y compris, mais sans s'y limiter, à l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

