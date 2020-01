LOGISTEC annonce la nomination d'un nouveau vice-président





MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Nous sommes heureux d'annoncer la nomination, en date du 1er janvier 2020, de Carl Delisle au poste de vice-président en sus de ses fonctions de contrôleur corporatif de LOGISTEC Corporation, sous la direction de Jean-Claude Dugas, chef de la direction financière.

Dès son arrivée dans l'équipe des finances de la famille LOGISTEC à titre de contrôleur corporatif en 2018, Carl Delisle, CPA, CA, a su mettre à profit son sens de l'innovation, son expertise technologique, son esprit d'équipe et ses compétences en matière de gestion. Dans ses fonctions de vice-président et contrôleur corporatif, Carl jouera un rôle important dans la mise en oeuvre de nouveaux processus technologiques visant à accroître le rendement de LOGISTEC.

« Je suis ravi de la nomination de Carl à ses nouvelles fonctions. Il a déjà démontré sa capacité à collaborer de manière efficace et il s'est bien intégré au sein des cadres de l'entreprise. Je suis convaincu que Carl sera un partenaire précieux pour l'optimisation du service des finances », a déclaré Jean-Claude Dugas, chef de la direction financière.

« Carl est extrêmement qualifié. J'ai confiance en sa capacité à diriger d'importants projets de nature financière dans le cadre de la mise en oeuvre efficace de nos stratégies de croissance », a affirmé Jim Cherry, président du conseil d'administration.

« LOGISTEC, à titre de chef de file des secteurs de services maritimes et environnementaux, fait partie des quelques rares entreprises nord-américaines ayant réalisé des profits chaque année depuis son introduction en bourse en 1969. Nous sommes prêts à prendre des risques réfléchis et calculés pour faire passer LOGISTEC à un autre niveau, et Carl a la capacité de rallier son équipe pour atteindre les objectifs. C'est une qualité que l'on recherche chez nos leaders », a ajouté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC.

Carl a occupé des postes importants dans le domaine des finances au cours des 20 dernières années. Avant de se joindre à LOGISTEC, il était vice-président et contrôleur chez Canam.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, une société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 34 installations portuaires et dans 60 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'information, veuillez visiter www.logistec.com.

