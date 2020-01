EXFO annonce l'élection des membres du conseil d'administration





QUÉBEC, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) a annoncé aujourd'hui que les six personnes nommées dans le circulaire de sollicitation de procurations par la direction pour l'Assemblée annuelle des actionnaires de 2019 ont été élues en tant que membre du conseil d'administration lors de l'assemblée qui a eu lieu le 8 janvier 2020 à Toronto, au Canada.

Voici les résultats détaillés du vote :



% en faveur % en abstention François Côté 99,97 0,03 Germain Lamonde 99,99 0,01 Angela Logothetis 99,99 0,01 Philippe Morin 99,99 0,01 Claude Séguin 99,97 0,03 Randy E. Tornes 99,97 0,03

Des renseignements supplémentaires concernant l'ensemble des votes effectués lors de la rencontre sont disponibles sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com au Canada, ainsi que sur le site Web de EDGAR au www.sec.gov/edgar.shtml aux États-Unis.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1900 employés répartis dans plus de 25 pays, oeuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

