Le 56 Leonard, salué par la critique, est nommé le plus grand immeuble de la décennie





NEW YORK, 9 janvier 2020 /CNW/ - Le 56 Leonard, la tour de 60 étages saluée par la critique et conçue par Alexico Group et la firme d'architectes Herzog & de Meuron, couronnée d'un prix Pritzker, a été reconnue comme ayant redéfini l'horizon de New York. La célèbre tour TriBeCa a été nommée l'un des 10 immeubles les plus importants de la ville de New York de la dernière décennie par Curbed New York, une publication portant sur l'aménagement urbain et l'immobilier aux États-Unis.

Cette distinction consolide davantage le 56 Leonard comme étant l'un des lieux d'intérêt les plus imaginatifs et les plus importants de la planète sur le plan architectural à s'élever dans la silhouette des immeubles de Manhattan. Cascadant au coin des rues Church et Leonard, la structure de 60 étages s'ouvre sur des vues époustouflantes du paysage urbain, des rivières, des ponts et bien plus.

Dans le cadre d'une collaboration sans précédent entre un artiste et un architecte, la tour emblématique est parfaitement intégrée grâce à sa sculpture énigmatique en forme de ballon mesurant 14,6 mètres de longueur et 5,8 mètres de hauteur, créée spécialement avec 40 tonnes d'acier inoxydable. L'oeuvre confère de l'élégance à l'immeuble et donne l'illusion d'être écrasée par celui-ci. Il s'agit d'une création de l'artiste Anish Kapoor, lauréat du prix Turner et internationalement reconnu. Monumentale, cette sculpture de miroir est la première oeuvre d'art publique permanente de Kapoor dans la ville de New York.

Il ne reste plus qu'un seul appartement terrasse à vendre au 56 Leonard, qui a récemment servi de toile de fond pour l'édition de janvier 2020 du magazine Vogue, mettant en vedette Cardi B. S'élevant à plus de 213 mètres, le Penthouse 57, un appartement en copropriété comptant 4 chambres à coucher et 4,5 salles de bain et qui couvre 488 mètres carrés et 164 mètres carrés d'espace vital extérieur réparti sur trois terrasses et balcons, est mis en vente à 24,5 M$. Corcoran Sunshine Marketing Group est l'agent de vente et de marketing exclusif de l'immeuble.

Pour obtenir plus d'information ou pour fixer un rendez-vous, veuillez téléphoner au 212.965.1500 ou visiter le site Web www.56leonardtribeca.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1063572/56Leonard_5B.jpg

SOURCE Corcoran Sunshine Marketing Group

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 13:57 et diffusé par :