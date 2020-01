HealthCare Royalty Partners lève 1,8 milliard de dollars





HealthCare Royalty Partners ("HCR" ou la "Société"), une société internationale d'investissement dans les soins de santé avec 5,5 milliards de dollars d'engagements en capital cumulé, annonce ce jour la clôture à 1,83 milliard de dollars pour le fonds HealthCare Royalty Partners IV, L.P. ("Fonds IV") et les entités affiliées. Depuis 2003, les dirigeants de HCR ont investi plus de 3,0 milliards de dollars dans des produits biopharmaceutiques en phase commerciale et quasi commerciale par l'entremise d'achats de redevances, revenus d'intérêts et instruments de crédit. À l'instar des précédents fonds de HCR, le Fonds IV aura pour objectif de fournir aux investisseurs des retours non corrélés aux marchés de capitaux et de crédits.

"La demande croissante des investisseurs en matière d'actifs à haut rendement non corrélés s'inscrit dans la lignée de la stratégie de HCR, comme en témoigne le capital engagé pour les Fonds IV. La stratégie d'approvisionnement régional et le solide effectif de scientifiques de HCR ont généré des résultats élevés pour le précédent fonds de HCR, et nous prévoyons que cela continuera avec le Fonds IV", déclare Clarke B. Futch, associé directeur et président du conseil d'investissement chez HCR. Et d'ajouter: "Les besoins persistants en capital des sociétés biopharmaceutiques pour développer et lancer des produits, ainsi que l'innovation sans précédent du secteur biopharmaceutique, ont rendu l'environnement actuel très attractif pour HCR. Nous sommes reconnaissants pour le soutien des investisseurs du Fonds IV et heureux des opportunités à venir."

HCR a eu le plaisir d'accueillir à nouveau ses investisseurs existants dans le Fonds IV, ainsi que de nouveaux investisseurs représentatifs des principaux fonds de pension, fonds souverains, institutions financières, fondations et bureaux de gestion patrimoniale. Le solide soutien des investisseurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique, témoigne de l'adoption croissante des redevances pharmaceutiques en tant que supplément aux portefeuilles traditionnels de revenu fixe/crédit et rendement absolu.

Le Fonds IV continuera la stratégie de HCR, qui consiste à acquérir des redevances et des intérêts de revenu générés par des produits biopharmaceutiques commerciaux et à fournir un financement de la dette garanti par des actifs en phase quasi commerciale. Les investissements de HCR oscillent habituellement entre 20 millions de dollars et 200 millions de dollars. Les opportunités d'investissement sont identifiées par les bureaux de la Société à Stamford (Connecticut), San Francisco, Boston et Londres. Des facteurs tels que le vieillissement de la population mondiale, l'obtention continue de licences internes par les grandes sociétés biopharmaceutiques et la prolifération d'entreprises biopharmaceutiques de plus petite taille développant leurs propres produits, sont autant de tendances favorables et indépendantes pour la stratégie d'investissement de HCR.

HCR a également le plaisir d'annoncer la promotion de quatre personnes au poste de direction général: Carlos Almodóvar, chef des relations avec les investisseurs; Dr Shin Kang, chef de la recherche; Andrew Reardon, responsable des affaires juridiques; et Spencer Schneider, responsable de la conformité et des conseils en propriété intellectuelle. "Les nouveaux directeurs généraux de HCR ont apporté une véritable contribution au succès de la Société sur le long terme. Leurs promotions sont méritées, et nous nous réjouissons de leurs nouvelles fonctions à l'heure où HCR réalise des investissements avec le Fonds IV", explique M. Futch.

À propos de HealthCare Royalty Partners

HealthCare Royalty Partners ("HCR") est une société d'investissement privé achetant des redevances et utilisant des structures assimilables à des titres de créances afin d'investir dans des actifs biopharmaceutiques en phase commerciale et quasi commerciale. HCR possède 5,5 milliards de dollars en engagements en capital cumulé, et dispose de bureaux à Stamford (Connecticut), San Francisco, Boston et Londres. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.healthcareroyalty.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 13:35 et diffusé par :