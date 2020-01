Les nouveaux fers PXG 0311 GEN3 procurent une performance explosive et une sensation incroyable





Société mondiale du matériel de golf, PXG inaugure la technologie Impact Reactor qui révolutionne le jeu

SCOTTSDALE, Arizona, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- PXG, société renommée de matériel de golf de haute performance, a dévoilé sa toute dernière innovation : les fers PXG 0311 GEN3 Irons mettant en vedette la technologie Impact Reactor ('réacteur d'impact').

« Lorsque nous avons mis en circulation nos emblématiques fers 0311, les bâtons qui ont fait entrer PXG en scène, ils n'étaient rien de moins qu'exceptionnels, » a fait observer Bob Parsons, fondateur et PDG de Parsons. « Avec la poursuite de nos efforts en recherche et développement, notre approche n'a pas changé. Les nouveaux fers GEN3 sont de loin nos meilleurs fers. C'est ce à quoi nos clients s'attendent, et c'est ce que nous sommes fiers de produire. »

Les fers PXG 0311 GEN3 sont fabriqués en acier doux au carbone 8620 de la qualité la plus haute, choisi pour sa résistance et sa durabilité. Ce matériau est forgé afin de resserrer la structure du grain et il met en forme la tête de bâton en faisant appel à cinq ensembles séparés d'outillages. La surface arrière est ensuite meulée grâce à une commande numérique par calculateur (CNC) afin de créer une conception de corps incroyablement précise, de haute performance. Les fers GEN3 se caractérisent également par la technologie signée PXG de Perimeter Weighting ('lestage du périmètre') et de rainures meulées.

La nouvelle technologie Impact Reactor consiste en un système DualCOR fusionnant un noyau externe en polymère de haute résistance assurant la stabilité structurelle, et un noyau interne en polymère souple fournissant un maximum d'énergie à la balle au moment de l'impact. Lorsqu'elle est appariée à la face ultra fine de PXG, la technologie Impact Reactor contribue à accroître le temps de charge pour rallonger la distance en produisant une sensation inouïe.

« Avec la distance ajoutée, vous conservez le contrôle, » a révélé Zach Johnson, vainqueur du TOUR de l'AGP. « Ce que j'ai vu avec les fers GEN3, je ne l'ai rencontré avec aucun autre fer. J'ai obtenu plus de distance avec le même effet, et la même trajectoire optimale. Ça, c'est la perfection ! »

Les fers GEN3 font intervenir également un processus de pointe dans l'industrie avec un polissage robotisé qui élimine virtuellement toutes les imperfections sur les géométries de la semelle et de la face. La finition des bâtons fait ensuite appel à un nouveau processus de nickel satiné / placage de chrome aidant à préserver l'usure à long terme et la durabilité.

Présentés en trois collections ? Tour (T), Players (P) et Xtreme Performance (XP) ? les fers PXG 0311 GEN3 sont conçus pour répondre aux besoins des joueurs de tous niveaux. Pour davantage d'informations, visitez www.PXG.com.

À PROPOS DE PARSONS XTREME GOLF

PXG a été fondée par l'entrepreneur et philanthrope Bob Parsons afin de produire parmi les meilleurs bâtons de golf du monde. PXG propose une gamme complète de bâtons pour droitiers et gauchers, avec bois 1, bois d'allée, bâtons hybrides, fers, cocheurs et fers droits.

