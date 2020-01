LG sur le point d'accélérer l'innovation interentreprises grâce à Microsoft





LG intègre la plateforme infonuagique Microsoft Azure et des technologies d'IA à ses systèmes d'infodivertissement automobiles et de gestion des bâtiments

TORONTO, le 9 janv. 2020 /CNW/ - LG Electronics (LG) collabore avec Microsoft pour créer ses systèmes d'infodivertissement automobiles, ses systèmes de gestion des bâtiments et d'autres outils de collaboration interentreprises. Comme annoncé au CES 2020, LG tirera parti de Microsoft Azure et des services d'IA pour accélérer la transformation numérique de ses moteurs de croissance interentreprises.

L'an dernier, LG a commencé à collaborer avec Microsoft pour développer et faire croître ses systèmes de véhicule autonome et d'infodivertissement. LG élargira la portée de ses nouveaux projets au-delà du secteur automobile pour intégrer l'espace commercial.

LG prévoit améliorer ses systèmes de gestion pour permettre à son système de gestion de l'énergie des bâtiments (BECON) de gérer et de commander plus efficacement les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) grâce à Azure. La société déploiera ainsi son système BECON partout dans le monde avec l'aide de Microsoft et en élaborera la prochaine version grâce aux données d'Azure, aux services infonuagiques hybrides et aux services d'IA.

L'intégration d'Azure permettra également d'améliorer davantage la solution d'infodivertissement automobile de LG. Ce système repose sur la puissante combinaison de la plateforme webOS Auto de LG et de la plateforme de véhicule connecté de Microsoft pour créer la prochaine génération de véhicules connectés. Pour la prochaine version de la plateforme webOS Auto, LG offrira plusieurs autres expériences d'interface homme-machine (HMI), surtout dans les domaines du divertissement automobile et de l'efficience au travail.

Les systèmes d'infodivertissement de LG seront dotés de technologies d'assistant personnel virtuel de LG ainsi que de l'accélérateur d'assistant virtuel de Microsoft et des assistants personnels des fabricants automobiles pour améliorer l'expérience de marque et offrir divers services connectés aux utilisateurs finaux. Cette plateforme logicielle HMI novatrice est conçue pour accélérer la monétisation des nouveaux services numériques.

« Microsoft offre des technologies et une synergie complémentaires qui contribueront à faire avancer les solutions interentreprises de LG », confie Lee Sang-yong, Ph. D., vice-président principal et chef du Centre de solutions automobiles et commerciales de LG Electronics. « Notre collaboration avec Microsoft aidera à favoriser la concurrence et la transformation numérique des activités interentreprises de LG, qui représentent un moteur de croissance pour l'avenir. »

« Microsoft aide les entreprises de mobilité à transformer et à cibler de façon numérique de nouvelles occasions d'affaires », précise Sanjay Ravi, directeur général du secteur automobile de Microsoft Corp. « LG favorise l'innovation et fournit à ses clients de nouveaux services à valeur ajoutée en mettant au point ses propres capacités numériques et sa propre culture axée sur les données. »

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

Personnes-ressources pour les médias :





Shari?Balga? Lisa Yerilin LG Electronics Canada Inc. LG-One Canada?? Tél. : 647 261-3603 Tél. : 416 486-2563 shari.balga@lge.com lisa.yerilin@lg-one.com

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 12:00 et diffusé par :