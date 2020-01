MISE À JOUR - AYITI LA ! Deux journées de commémoration du séisme en Haïti à la TOHU les 11 et 12 janvier 2020





Veuillez prendre en compte cette version à jour du communiqué sur le communiqué « AYITI LA ! Deux journées de commémoration du séisme en Haïti à la TOHU - les 11 et 12 janvier 2020 ».

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Des milliers de vies ont été happées, bouleversées lorsqu'à 16 h 53, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 frappe Haïti et sa capitale Port-au-Prince. Dix ans plus tard, alors que le pays tente encore de se relever de ses cendres, le peuple haïtien regarde vers l'avenir avec une détermination qui continue d'inspirer et d'émouvoir la planète. Pour se rappeler et ne jamais oublier, la Maison d'Haïti et ses partenaires invitent le public de tous âges à participer aux deux jours d'activités de commémoration du 11 au 12 janvier prochain à la TOHU.

Plus de quarante groupes, organismes et artistes ont répondu à l'appel de la Maison d'Haïti, un organisme-phare pour la communauté haïtienne et pour l'intégration des personnes et familles immigrantes. Cet évènement de commémoration est considéré avant tout comme un symbole de réflexion d'espoir et de solidarité avec les survivants.

L'ensemble des activités de commémoration sont accessibles gratuitement. Rendez-vous à la TOHU au 2345 rue Jarry, Montréal, de 11 h 30 à 21 h le 11 janvier et de 13 h à 18 h 15 le 12 janvier 2020 pour participer à cette grande solidarité avec la communauté haïtienne.

Il y aura toute une panoplie d'activités : ateliers, conférences, projections de films documentaires et tables rondes. Ces activités sont présentées gracieusement par les organismes suivants : la TOHU, les membres de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), le Centre de la concertation pour Haïti (CPH), Association québécoise pour l'avancement des Nations-Unies (AQANU), nOula, Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), Solidarité Québec- Haïti (SQF), CIDIHCA, Funambules médias, Clowns sans Frontières.

Programmation complète : http://tohu.ca/fr/programmation/evenement/2019-2020/activites-de-commemoration-10-ans-du-seisme-en-haiti/

À propos : La Maison d'Haïti, créée depuis 1972, est un organisme communautaire et culturel dédié à l'éducation et à l'intégration des personnes et des familles immigrantes ainsi qu'à la création et au développement de liens étroits avec la société d'accueil.

