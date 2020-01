Riyad prépare le lancement du très attendu Railway Forum 2020





Une étape importante dans la planification de l'avenir de l'industrie ferroviaire

RIYAD, Arabie saoudite, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Sous le patronage du Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, la compagnie ferroviaire saoudienne (SAR - Saudi Railways Company), en collaboration avec le ministère des Transports, organisera le Railway Forum 2020 à l'hôtel Ritz-Carlton à Riyad les 28 et 29 janvier.

Le forum est le premier en son genre pour le secteur ferroviaire florissant du Royaume. Il constitue une plateforme unique pour explorer les technologies modernes, interagir avec des experts du secteur et rencontrer les personnalités influentes qui façonnent son avenir. Cet événement sera rendu possible grâce à la participation d'un groupe d'élite composé de ministres et de dirigeants des transports venus du monde entier, ainsi que d'experts d'organismes internationaux et régionaux et de représentants d'entreprises locales et internationales.

S'exprimant à propos du forum à venir, le Dr Bashar Bin Khalid Al-Malik, PDG de SAR, a déclaré : « Le Royaume d'Arabie saoudite organise cet événement majeur, afin que tout le monde puisse partager les derniers développements, réussites et accomplissements dans l'industrie ferroviaire. Il mettra également en lumière le rôle actif du Royaume dans ce secteur, à la fois au niveau régional et international, tout en soulignant l'importance croissante de cette industrie en termes d'adoption des dernières technologies, d'opportunités d'investissement et de son impact global sur l'économie, le tourisme et les services logistiques dans la région, conformément au plan Vision 2030. »

À l'échelle locale, le forum vise à mettre en lumière le développement et la croissance de l'industrie ferroviaire ainsi qu'à fournir d'excellentes opportunités d'investissement tout en soulignant le rôle du Royaume en tant qu'acteur clé dans les services logistiques régionaux. Il s'agit de l'un des principaux objectifs et piliers du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite. À l'échelle mondiale, le forum vise à placer l'industrie ferroviaire du Royaume sur la scène internationale en réunissant des leaders dans le domaine venus du monde entier, dans le but de créer des opportunités d'investissement exceptionnelles par le biais d'un événement qui inclut un groupe de sociétés internationales spécialisées dans le domaine des transports. Il vise également à servir de plateforme pour échanger des idées, des expériences et discuter de sujets essentiels liés à ce domaine.

Le forum vise à établir une base solide de relations entre les pionniers mondiaux de l'industrie ferroviaire, afin de fournir une référence diversifiée et d'améliorer l'expérience des talents locaux dans le secteur des transports. Il contribuera à élargir les perspectives d'investissement locales et étrangères grâce à l'introduction de nouvelles idées et en attirant des investisseurs prospères.

Le Railway Forum 2020 comprendra notamment un ensemble d'ateliers visant à échanger des connaissances techniques sur les questions ferroviaires, avec la participation d'un groupe d'experts et de cadres locaux et internationaux clés qui parleront, entre autres, des infrastructures, des nouvelles technologies et des nouveaux services, des systèmes de sécurité, des opportunités d'investissement et des solutions. Le forum proposera une exposition sur l'industrie ferroviaire, au cours de laquelle des acteurs clés de la région et du monde entier présenteront leurs derniers produits et réalisations dans ce domaine.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063485/TRF_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1063486/The_Railway_Forum.jpg

