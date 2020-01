BCA GROUP ADOPTE LA SOLUTION PROOVSTATION EN EUROPE





Au CES 2020 de Las Vegas, ProovStation et BCA Group, leader européen du remarketing de véhicules d'occasions, ont signé aujourd'hui leur accord commercial pour le déploiement de 40 portiques d'inspection ProovStation au sein des pôles logistiques et des centres de vente aux enchères de BCA Group en Europe. Le déploiement des stations, prévu dans 13 pays, débutera en février.

Grâce à leur système d'intelligence artificielle de pointe, les portiques Proovstation permettront à BCA d'effectuer une inspection totalement automatisée du véhicule en 3 secondes. Pendant le passage de la voiture sous le portique, des rayures de l'ordre du millimètre peuvent être repérées, ce qui augmente la précision et réduit le coût lié à l'inspection.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par BCA Group comme leur partenaire d'inspection de véhicules. La confiance accordée par le plus grand vendeur de véhicules d'occasions en Europe est un signal fort de légitimité pour ProovStation et confirme la valeur de nos solutions dans l'industrie automobile dans sa plus large définition. Ce premier contrat majeur est une source de motivation pour nos équipes, et nous allons continuer de redoubler d'efforts pour révolutionner l'inspection de véhicules. Nous voulons faire de ProovStation le standard international pour les principaux acteurs : constructeurs, concessionnaires, loueurs et logisticiens. » déclare Cédric BERNARD, CEO de ProovStation.

Jean-Roch PIAT, Divisional CEO BCA Europe, ajoute : « En tant que leader européen de la vente de véhicules d'occasion, BCA offre une solution complète d'aide à la décision sur l'ensemble de la chaine de valeur automobile, de l'achat à la vente. Le système d'inspection de ProovStation, basé sur l'intelligence artificielle, nous permet d'augmenter l'exactitude de la reconnaissance des dommages et de réaliser ces inspections à une vitesse et à un coût unitaire inégalé afin de servir au mieux nos clients ».

A PROPOS DE PROOVSTATION

Proovstation est une start-up de DeepTech spécialisée en Computer Vision. Son ambition est d'industrialiser, automatiser et standardiser le processus d'inspection automobile mondiale. Sa mission est de réduire le coût total de l'inspection des voitures et à accroître l'efficacité de l'ensemble du processus afin d'améliorer l'expérience client et collaborateur. ProovStation est un scanner automobile High Tech qui réalise à l'aide de technologies optiques combinées un Scan 360° du véhicule en 3 secondes. Une telle approche permet de couvrir tous les angles et de capturer l'ensemble des dommages de l'ordre du millimètre. La Station vient identifier, quantifier et localiser l'ensemble des dégâts présent sur le véhicule grâce son Intelligence Artificielle. Puis elle émet un rapport horodaté, géolocalisée et sécurisée via la BlockChain. Les clients de ProovStation ont ensuite accès aux Services SaaS (Devis automatique de remise en état ; Pricing automatique du véhicule pour la revente ; Check In/Check Out, Identification du véhicule ; Photo Studio 2D/3D ; Gestion de l'activité)

LANCEMENT OFFICIEL DE LA COMMERCIALISATION DE LA SOLUTION PROOVSTATION AU CES 2020 .

Pour sa seconde participation au CES, la start-up ProovStation revient à Las Vegas avec un produit finalisé, le lancement officiel de la production, et sa détermination à gagner de nouveaux contrats. ProovStation présentera la dernière version de son portique à Euroka Park Booth 50841.

A PROPOS DE BCA

BCA Group rassemble vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion depuis 1946, et commercialise, par le biais de ses 13 filiales nationales, plus de 1,4m de véhicules d'occasions dans tous les pays d'Europe.

BCA travaille avec les tous les professionnels de l'automobile, qu'ils soient constructeurs, distributeurs, opérateurs de flottes ou acteurs indépendants et se positionne comme la colonne vertébrale du remarketing et de la logistique automobile en Europe.

Grâce à son activité coeur de remarketing de véhicules d'occasions ainsi qu'à ses nombreux activités en pleine croissance tels que la logistique pour véhicules neufs, le reconditionnement, le stockage et la logistique pour le secteur de l'occasion, BCA propose des économies d'échelle et une diversité de services pour répondre aux besoins de son impressionnant portefeuille de clients.

Dans un contexte où le secteur automobile est confronté à une période de changements sans précédent, BCA occupe une position unique pour offrir une palette de services complètes à travers ses infrastructures pour les flottes, ses centres de logistique et préparation, ses canaux de remarketing digitaux et hybrides.

BCA investit et innove aujourd'hui pour offrir des outils d'aide à la décision en temps réel pour permettre à ses clients d'agir en toute confiance à la fois dans les marchés physiques et digitaux.

