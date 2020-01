Les TUAC 501 se réjouissent du partenariat entre Keurig et Les Rôtisseries St-Hubert





MONTRÉAL, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501), qui représente les travailleurs syndiqués de l'usine de café Keurig située dans le quartier Saint-Michel à Montréal, accueille avec enthousiasme l'annonce de partenariat conclu entre Les Rôtisseries St-Hubert et le torréfacteur. « Nous tenons à saluer cette initiative visant à offrir davantage de produits québécois sur le menu des quelque 124 restaurants St-Hubert du Québec, dont plusieurs sont syndiqués avec des syndicats affiliés à la FTQ », d'expliquer Alain Lachaîne, président des TUAC 501 et secrétaire-trésorier du conseil provincial des TUAC.



« Cette excellente nouvelle constitue un important moteur de croissance permettant notamment de consolider et de sécuriser des emplois de qualité dans un secteur de la transformation alimentaire où les salarié(e)s ont de bonnes conditions de travail », ajoute-t-il.



Qui plus est, cette alliance stratégique vient renforcer la présence de produits associés aux restaurateurs et qui sont transformés par des membres syndiqués avec les TUAC 501 chez Martin Dessert à Québec ainsi que chez Maître Saladier à Boisbriand (produits de marque St-Hubert en épicerie).

« Acheter des produits fabriqués au Québec contribue non seulement à faire rouler notre économie et à créer des emplois, mais en plus, cela nous assure de consommer des produits dont la qualité a été contrôlée. La très grande majorité des travailleurs et des travailleuses du secteur de l'alimentation sont des membres des TUAC qui s'affairent à cultiver, transformer, conserver, distribuer et vendre des produits alimentaires que l'on retrouve sur la table des familles québécoises. Nous ne le dirons jamais assez. La meilleure façon de préserver les emplois au Québec passe nécessairement par l'achat local », de conclure le président Lachaîne.

À propos des TUAC 501

Avec ses quelque 19 000 membres répartis dans plus de 410 entreprises, le syndicat des TUAC 501 fait partie du plus important syndicat francophone de l'alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick. Notre organisation élargie compte plus de 55 000 membres au Québec, 255 000 au Canada et au-delà de 1,4 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l'industrie alimentaire et le commerce, ainsi que dans d'autres domaines tels les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. Pour plus d'information sur les TUAC 501, visitez le www.tuac501.org.





