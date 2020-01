EXFO sera à la conférence Needham Growth





QUÉBEC, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), société experte en matière de tests, de surveillance et d'analytique du secteur des communications, annonce que son PDG Philippe Morin prendra la parole au nom de l'entreprise à conférence Needham Growth à New York, le 15 janvier 2020 à 8 h 40 (HE).

M. Morin présentera sommairement aux investisseurs institutionnels présents la proposition d'investissement, les débouchés commerciaux et les avantages concurrentiels d'EXFO. Son exposé sera diffusé en direct au www.EXFO.com, dans la section Investisseurs. Il sera également archivé pendant un certain temps.

Calendrier des événements destinés aux investisseurs

Conférence Needham Growth, le 15 janvier 2020 à 8 h 40 (HE) à New York (audiodiffusion en direct : www.EXFO.com/investisseurs).

À propos d'EXFO

EXFO (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) développe des solutions de test, de monitoring et d'analyse plus intelligentes destinées aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipements du secteur des communications dans le monde entier. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir d'excellentes performances réseau, des services extrêmement fiables et des informations exhaustives dans le cadre de leur abonnement. Ils se fient à notre gamme exceptionnelle d'équipements, de logiciels et de services pour accélérer les transformations numériques leur permettant de déployer la fibre, la 4G/LTE et la 5G. Ils comptent sur notre expertise en matière d'automatisation, de dépannage en temps réel et d'analyse d'importants volumes de données pour garantir la performance de leur entreprise. Après 30 années passées à bâtir la confiance de nos clients, 1 900 collaborateurs d'EXFO travaillent aujourd'hui à leurs côtés dans plus de 25 pays en laboratoire, sur le terrain, dans des centres de données et bien d'autres contextes.

