Les recrutements de dirigeants mondiaux sont à l'origine d'une nouvelle décennie de perturbations, de croissance et d'opportunités pour Exclusive Networks

Exclusive Networks a annoncé aujourd'hui la nomination de quatre nouveaux Senior Vice Presidents pour compléter son équipe de direction mondiale existante. Les nominations de Gerard Allison (SVP, EMEA), Brad Gray (SVP, APAC), Scott Lewis (SVP, Amériques) et Barrie Desmond (SVP Marketing & Communications) assureront un leadership stratégique sur le terrain, soutenant le succès continu de la société à offrir une valeur locale et mondiale unique, tout en stimulant la croissance future grâce à des technologies de pointe, des services innovants et des modèles d'entreprise perturbateurs, créant une valeur à l'échelle tant pour les fournisseurs que pour les partenaires de distribution.

" Gérard, Brad, Scott et Barrie sont des opérateurs très expérimentés qui apporteront une contribution précieuse à notre activité en 2020 et au-delà, " a déclaré Olivier Breittmayer, CEO d'Exclusive Networks. " Leur arrivée coïncide avec une période passionnante de transformation et d'innovation de notre activité, alors que nous continuons à développer et à optimiser nos processus opérationnels pour une croissance renouvelée des offres de services, des portefeuilles de produits et des modèles économiques perturbateurs. "

Gerard Allison est un cadre supérieur très expérimenté qui a plus de 30 ans d'expérience dans la constitution d'équipes performantes en EMEA, et qui a travaillé chez des fournisseurs tels que Juniper Networks et, plus récemment, Gigamon. Son expertise et sa connaissance approfondies des marchés de l'informatique et de la sécurité, sa perspicacité commerciale, sa vision entrepreneuriale, ses compétences en matière de gestion et de développement des relations, apportent une grande expérience aux activités de la région EMEA.

Brad Gray est un cadre supérieur très expérimenté qui a plus de 25 ans d'expérience dans la constitution d'équipes performantes en APAC, chez des fournisseurs tels que Juniper Networks, Polycom et, plus récemment, SAP. Ayant résidé pendant 20 ans à Singapour et 3 ans auparavant en Indonésie, les connaissances culturelles, technologiques et commerciales de Brad dans la région apportent une richesse de connaissances et d'expertise à l'activité de l'APAC. Sa nomination intervient alors que les anciennes régions " Asie " et " Pacifique " des réseaux exclusifs se regroupent en une seule région " APAC ".

Scott Lewis est un cadre supérieur très expérimenté qui a plus de 25 ans d'expérience dans la direction des ventes et des opérations régionales en Amérique, et qui a passé près de 20 ans dans le secteur de la cybersécurité à travailler pour des fournisseurs tels que Blue Coat et IBM Internet Security Systems (ISS). Scott se joint à Exclusive en provenance de Fortinet où il a passé les 7 dernières années à diriger l'organisation des ventes de l'entreprise aux États-Unis et plus récemment les équipes de vente de l'Ouest américain.

Barrie Desmond revient à Exclusive après un congé sabbatique de 12 mois, après avoir passé 7 ans comme directeur du marketing de groupe et plus récemment comme chef des opérations. Barrie a plus de 30 ans d'expérience en marketing, communications et développement commercial, ayant occupé des postes de direction au sein d'organisations de canaux et de fournisseurs, avec des connaissances et une expertise spécialisées dans les technologies et services disruptifs en matière de cybersécurité et de cloud.

Les nouveaux SVP apportent une richesse d'expertise et d'expérience au sein d'Exclusive Networks, ayant occupé des postes de direction régionale dans des organisations mondiales de premier plan en matière de canaux et de fournisseurs. Chacun d'entre eux rapporte à Andy Travers, Vice-président exécutif, Ventes et marketing mondial.

" Notre empreinte mondiale est importante et en constante expansion, ce qui souligne la nécessité d'un leadership fort au niveau local et régional, " a déclaré Andy Travers. " Gerard, Brad, Scott et Barrie sont des chefs d'entreprise qui ont fait leurs preuves et qui ont de nombreux succès à leur actif, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec eux pour tirer parti des opportunités de croissance dans leurs régions respectives.

Leur vaste expérience, leurs connaissances et leurs compétences seront un énorme atout pour notre entreprise, nos partenaires et notre personnel alors que nous continuons à nous développer dans une nouvelle décennie. "

