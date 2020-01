RTL AdConnect et TVSquared s'associent en vue de fournir des preuves de performance en continu dans le cadre des campagnes publicitaires télévisées européennes





TVSquared, le leader mondial de l'attribution TV, et RTL AdConnect, la régie publicitaire internationale « Total Video » du Groupe RTL, lui-même leader dans les domaines de la diffusion, du contenu et du numérique, se sont associés pour offrir aux annonceurs mondiaux de RTL AdConnect des preuves de performance en continu sur plus de 150 chaînes de télévision et de plateformes de VOD dans toute l'Europe. C'est la première fois qu'un propriétaire de médias lance une initiative européenne d'attribution TV destinée aux annonceurs.

La base internationale d'annonceurs de RTL AdConnect peut désormais tirer profit de la plateforme d'attribution en continu de TVSquared pour appréhender, le jour même, les performances des campagnes publicitaires diffusées sur les chaînes du Groupe RTL, qui atteignent quotidiennement 160 millions de consommateurs dans douze pays. Au moyen d'une plateforme unique, les annonceurs sont en mesure d'évaluer les performances télévisuelles pour chaque jour, moment de la journée, créateur, programme, station et région. En collaborant avec RTL AdConnect, ils pourront utiliser ces informations pour initier des optimisations qui maximiseront les ICP spécifiques au secteur, dont les ventes, la fréquentation des sites web, les recherches, l'activité des applications, les réponses SMS/des centres d'appel et bien plus encore.

« Ce partenariat réunit ce qui se fait de mieux en termes d'audiences télévisuelles et de performances publicitaires », a déclaré Stéphane Coruble, le directeur général de RTL AdConnect. « Les marques américaines désireuses de conquérir l'Europe pourront tirer parti de l'empreinte numérique et de la puissance de diffusion considérables de RTL, et mesurer l'impact des campagnes menées dans un seul ou plusieurs pays le jour même, sur la plateforme mondiale de TVSquared. »

RTL AdConnect a sensiblement accru sa présence en Amérique du Nord ces deux dernières années, en guidant les marques américaines à travers la complexité du marché publicitaire télévisuel européen. Les marques directes (DTC, direct-to-consumer) sont devenues l'un des segments clients à la croissance la plus rapide de RTL AdConnect, au moment où elles cherchent à développer leurs activités à l'étranger. Ce partenariat avec TVSquared permet à RTL de fournir, en temps réel, le type d'analyses de performance transparentes que les marques directes, nées à l'ère du numérique, attendent de tous les canaux médiatiques, y compris de la télévision.

« RTL AdConnect apporte aux annonceurs télévisuels européens un niveau de transparence et de responsabilité jamais égalé auparavant », a déclaré Calum Smeaton, PDG de TVSquared. « Nous avons constaté que de nombreuses marques directes américaines faisant partie de notre clientèle se lançaient dans un processus d'expansion en Europe, et ce partenariat représente une manière simple et efficace de pénétrer sur ce marché de grande valeur. Qu'une marque mène campagne dans un seul pays ou plusieurs, elle appréciera la portée de la télévision tout en percevant et en optimisant l'influence directe de celle-ci sur ses résultats commerciaux. »

TVSquared est la plus vaste plateforme d'entreprise mondiale dans le domaine de l'attribution TV linéaire et numérique. La plateforme d'analyse en continu de TVSquared permet aux marques, agences, chaînes et diffuseurs de quantifier l'impact de la télévision, de corréler campagnes télévisuelles et résultats commerciaux et d'optimiser les performances publicitaires sur toutes les chaînes de télévision. Des milliers d'annonceurs dans plus de 70 pays travaillent avec TVSquared pour mesurer les effets de la télévision sur des millions de ménages, à travers des milliards d'impressions publicitaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tvsquared.com.

RTL AdConnect est la régie publicitaire internationale « Total Video » du Groupe RTL et au-delà. Elle propose aux annonceurs internationaux un accès simplifié à un inventaire « Total Video » mondial, haut de gamme et garantissant la sécurité de l'image des marques, faisant en sorte que les bonnes décisions soient prises au niveau médiatique dans le cadre des campagnes publicitaires européennes. Grâce à ses partenaires médiatiques du Groupe RTL et au-delà, RTL AdConnect atteint chaque jour plus de 165 millions de consommateurs potentiels en Europe. RTL AdConnect propose des solutions exclusives de contenus de haute qualité au moyen d'un vaste portefeuille de partenaires médiatiques regroupant plus de 150 chaînes télévisuelles, plus de 500 plateformes numériques et plus de 30 stations de radio dans douze pays. À l'aide de solutions à 360 degrés, RTL AdConnect soutient les marques tout au long du processus, en leur offrant un appui total du début à la fin et en leur fournissant des informations de grande portée et approfondies sur le marché ainsi que des solutions tous écrans confondus.

