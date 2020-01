Le Canada et les États-Unis mettent la dernière main à leur plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques





OTTAWA, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis ont tous deux intérêt à améliorer la sécurité de l'approvisionnement en minéraux critiques et à assurer la compétitivité future de leurs industries minérales. La collaboration dans ce domaine pourrait amener les investisseurs à s'intéresser à des projets canadiens d'exploration et d'extraction, en plus de stimuler la création d'emploi et la croissance économique dans plusieurs industries en aval.

Aujourd'hui, le Canada et les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient finalisé le plan d'action canado?américain pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques, mettant ainsi en avant leur intérêt commun à sécuriser les chaînes logistiques de différents minéraux critiques nécessaires à d'importants secteurs manufacturiers, dont la technologie des communications, l'aérospatiale et la défense ainsi que les technologies propres. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de l'engagement pris en juin 2019 par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis.

Le plan d'action guidera nos travaux de coopération dans des sphères comme la consultation de l'industrie; les efforts visant à sécuriser les chaînes logistiques de minéraux critiques au profit de diverses industries stratégiques et de la défense; l'amélioration du partage de l'information sur les ressources minérales et le potentiel minier; et la collaboration au sein de différents forums multilatéraux et avec divers pays. Il promouvra également la réalisation d'initiatives conjointes, qui favoriseront notamment la coopération en recherche?développement, la modélisation des chaînes logistiques et un soutien accru à l'industrie.

Des spécialistes des deux pays se réuniront dans les semaines à venir pour proposer des initiatives conjointes en vue de remédier aux préoccupations communes touchant la sécurité de l'approvisionnement en minéraux - et ainsi soutenir la croissance économique et assurer la sécurité intérieure du Canada et des États-Unis.

« Le Canada et les États-Unis échangent pour 2,6 milliards de dollars de biens et de services chaque jour, alors nos deux économies se portent mieux quand nous travaillons de concert. En finalisant le plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques, nous sécurisons l'accès à des minéraux qui, comme l'uranium et les métaux des terres rares, jouent un rôle clé dans notre croissance économique et notre sécurité, tout en renforçant notre compétitivité dans les marchés mondiaux et en créant des emplois pour les Canadiennes et les Canadiens. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Le 18 décembre 2019, le Canada a annoncé son adhésion à l'Energy Resource Governance Initiative. Placée sous la direction des États-Unis, cette initiative de gouvernance des ressources énergétiques, dont font partie plusieurs pays, vise à promouvoir des chaînes d'approvisionnement sûres et résilientes en minéraux critiques. Elle vient compléter les mesures que met en oeuvre depuis longtemps le gouvernement du Canada pour accroître la transparence dans le secteur de l'extraction et pour s'assurer que les pays en développement peuvent gérer les ressources naturelles conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. La participation du Canada à l'initiative témoigne d'entrée de jeu de notre volonté de coopérer avec les États-Unis dans le cadre du plan d'action global.

Important fournisseur de 13 des 35 minerais que les États-Unis jugent essentiels à la sécurité économique et nationale, le Canada pourrait également devenir une source fiable d'autres minéraux critiques, dont les métaux des terres rares - composants essentiels de nombreux appareils électroniques à usage quotidien. À l'heure actuelle, notre pays est le premier fournisseur des États-Unis en potasse, indium, aluminium et tellure, de même que leur deuxième fournisseur en niobium, tungstène et magnésium. Enfin, en plus d'être un partenaire fiable pour les États-Unis dans le secteur de l'uranium depuis plus de 75 ans, le Canada comble environ 25 % de leurs besoins en uranium.

