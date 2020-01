« Ces délais sont cruels et inhumains » - Déclaration de Nathalie Normandeau





Déclaration de Nathalie Normandeau aux médias

QUÉBEC, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - 3 ans, 9 mois et 27 jours se sont écoulés depuis mon arrestation. Tout au long de ces 1390 journées, je porte le poids insoutenable des accusations déposées, et mon procès se déroule sur la place publique alors qu'il devrait se tenir dans une salle de Cour. Depuis près de 4 ans, j'offre ma collaboration au système de justice afin d'accélérer les délais pour la tenue de mon procès juste et équitable.

J'ai notamment demandé un procès séparé des coaccusés. La poursuite s'est objectée à cette demande. J'ai renoncé à entendre la journaliste Marie-Maude Denis sur l'enjeu des fuites médiatiques. Cette décision n'a pas permis d'accélérer la tenue d'un procès. Mon avocat a transmis aux procureurs du DPCP des éléments de preuve leur permettant d'améliorer leur compréhension du dossier. Ces éléments ont conduit à l'abandon de 5 chefs d'accusation sur 8. Malgré cela, l'honorable juge André Perreault a affirmé qu'un procès ne pourra, selon toute vraisemblance, se tenir avant la fin de l'année 2020.

Le choix du DPCP, un an après mon arrestation, de déposer un acte d'accusation direct me privant de mon droit fondamental d'obtenir une enquête préliminaire a contribué à prolonger les délais.

Je n'ai rien à cacher. J'ai toujours clamé mon innocence. J'ai toujours voulu un procès. Les délais que je subis sont cruels et inhumains. Le périple judiciaire dans lequel j'ai été happée me place dans une situation personnelle et professionnelle intenable. À 51 ans, je dois gagner ma vie.

Ma décision de déposer une requête en arrêt des procédures en vertu de l'arrêt Jordan n'est pas celle que je voulais. Devant des délais qui s'allongent et des procédures qui se complexifient inutilement, j'ai choisi de procéder ainsi. Notre système de justice prévoit cette option comme remède ultime aux délais inacceptables.

La gestion de l'audition de la requête sera entendue par le tribunal lundi prochain. Par respect pour le tribunal, le juge et l'analyse de la présente requête, je me limiterai à cette déclaration.

Nathalie Normandeau

SOURCE Nathalie Normandeau

