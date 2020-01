Nouveau rapport sur les PDG : le rapport mondial Route to the Top 2019 examine le profil changeant des PDG





- Des compétences et des parcours différents sont demandés aujourd'hui des PDG par rapport à il y a dix ans

- Peu d'amélioration constatée en termes de parité des sexes, les femmes PDG demeurent significativement sous-représentées et ne constituent que 5 % du nombre total de PDG dans le monde

CHICAGO, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Un nouveau type de PDG émerge à l'heure où les entreprises demandent des compétences et des parcours différents des PDG nommés aujourd'hui par rapport à il y a dix ans ou plus, d'après le rapport Route to the Top 2019 de Heidrick & Struggles (NASDAQ : HSII), un prestataire de premier plan de services de recrutement de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des équipes et des organisations, et de façonnage de culture à l'échelle mondiale.

Une analyse globale des PDG récemment nommés en 2019 montre que 78 % ont une expérience de haute direction, 73 % sont nommés au poste en interne, ils ont 52 ans à la date de leur nomination en tant que PDG, et 64 % d'entre eux sont titulaires de diplômes du troisième cycle universitaire. En comparaison, parmi leurs homologues plus âgés, les PDG qui comptent 15 années ou plus dans le rôle, 51 % ont une expérience de haute direction préalable, 47 % ont été nommés en interne, ils avaient 39 ans à la date de leur nomination en tant que PDG, et 46 % sont titulaires de diplômes du troisième cycle universitaire.

Le sixième rapport Route to the Top s'est étendu de 13 à 16 pays pour inclure l'Australie, la Belgique et la Chine. Le rapport a examiné 906 présidents-directeurs généraux actuels d'entreprises cotées sur les indices des pays suivants: Australie, ASX 100 ; Belgique, BEL 20 ; Chine, SSE (100 premiers) ; Danemark, OMX Copenhagen 20 ; Finlande, OMX Helsinki 25 ; France, SBF 120 ; Allemagne, DAX et MDAX ; Italie, FTSE MIB ; Pays-Bas, AEX ; Norvège, OBX ; Portugal, PSI-20 ; Espagne, IBEX 35 ; Suède, OMX Stockholm 30 ; Suisse, SMI Expanded ; Royaume-Uni, FTSE 100 ; États-Unis, Fortune 100. L'analyse a été basée sur des données valides jusqu'au 9 septembre 2019.

« Le travail du PDG continue de s'étendre, et les compétences requises aujourd'hui pour le rôle sont très différentes de celles requises il y a dix ans », a déclaré Jeff Sanders, vice-président et co-associé du cabinet PDG & Conseil d'administration chez Heidrick & Struggles. « Les PDG continuent aujourd'hui d'exécuter le rôle de gestion d'hier, assurant le maintien des activités quotidiennes et des obligations envers les actionnaires. En même temps, ils doivent mener tout en naviguant la perturbation constante des affaires et du numérique, être des leaders persuasifs, promouvoir une culture diverse et inclusive au travail, maintenir de bonnes relations avec de multiples groupes de parties prenantes et, de plus en plus, focaliser sur la durabilité à long terme ; autrement dit, les PDG d'aujourd'hui doivent accomplir tout ce que faisaient leurs prédécesseurs, et plus encore. »

Le progrès en termes de parité des sexes reste faible, et seulement 9 % de femmes PDG figurent parmi les PDG récemment nommés en 2019. Inchangé par rapport aux résultats du rapport 2018, les femmes ne représentent que 5 % du nombre total de PDG à l'échelle mondiale bien qu'elles aient atteint des niveaux d'éducation supérieurs à leurs homologues masculins, 71 % des femmes PDG étant titulaires de diplômes du troisième cycle universitaire comparé à 58 % des hommes PDG.

« Au cours des dernières années, nous avons constaté un minimum de changement dans le nombre de femmes représentées dans les postes de PDG à l'échelle mondiale », a déclaré Bonnie Gwin, vice-présidente et co-associée du cabinet PDG & Conseil d'administration chez Heidrick & Struggles. « À l'heure où le profil des PDG change, et que rôle devient de plus en plus exigeant pour répondre aux demandes futures, le profil du PDG lui aussi doit changer. La diversité du pool de candidats au rôle de PDG ? femmes, personnes de couleur et personnes venant de milieux sous-représentés ? demeure limitée et il reste encore beaucoup à faire pour développer le pipeline de la future génération de PDG. »

Autres constatations du rapport mondial Route to the Top 2019:

Plus de trois quarts de tous les PDG (76 %) ont une expérience de haute direction préalable.

Trente-neuf pour cent ont une expérience préalable en tant que PDG, 21 % ont une expérience en tant que directeur de l'exploitation, et 18 % ont une expérience en tant que directeur financier.



Certains pays accordent une forte préférence aux PDG qui ont une expérience préalable en tant que directeur financier, notamment l'Allemagne (29 %), la Norvège (28 %) et la Suède (28 %).



Une expérience préalable en tant que directeur de l'exploitation est nettement préférée aux États-Unis (52 %), en France (29 %) et aux Pays-Bas (28 %).

Seulement 5 % de tous les PDG à l'échelle mondiale ont des antécédents d'entrepreneur.

Vingt-quatre pour percent de tous les PDG inclus dans le rapport n'avaient aucune expérience de haute direction préalable avant d'être nommés au poste de PDG.

Parmi les 24 % sans expérience de haute direction préalable, 30 % occupaient des postes de directeur mondial de division ou d'unité commerciale, 13 % étaient vice-présidents ou vice-présidents directeurs, 12 % avaient des rôles fonctionnels, autre que la finance ou les opérations, et 10 % étaient présidents ou PDG adjoint.

Le mandat moyen des PDG à l'échelle mondiale est de six ans, et l'âge moyen à leur nomination est de 50 ans.

Globalement, 54 % des PDG occupent leur poste depuis moins de 5 ans, et 33 % depuis moins de 2 ans.



Moins d'un quart (19 %) des PDG ont un mandat de plus de 10 ans, et seulement 8 % un mandat de 15 ans ou plus.



L'âge moyen le plus bas à la nomination au poste de PDG est de 46 ans en Norvège. L'âge moyen le plus élevé est de 53 ans aux États-Unis.

Il y a 59 ans de différence entre les PDG les plus jeunes et les plus âgés.

L'âge moyen des PDG est de 56 ans.



Le plus jeune PDG, âgé de 30 ans, est en Allemagne, et le plus âgé, à 89 ans, aux États-Unis.

