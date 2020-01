L'installation de fabrication de produits radiopharmaceutiques du CPDC reçoit l'approbation de la FDA





HAMILTON, Ontario, 9 janvier 2020 /CNW/ - Le Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC), un leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de solutions radiopharmaceutiques, annonce aujourd'hui que, à la suite de l'inspection réussie de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en juillet, le site du CPDC à Hamilton, dans l'Ontario, est autorisé à expédier des produits aux États-Unis.

Justyna Kelly, PDG par intérim du CPDC, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l'issue de l'inspection de la FDA. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir les efforts de développement clinique de nos nombreux partenaires mondiaux et nous sommes reconnaissants pour l'excellent soutien de l'ensemble de notre personnel. »

L'inspection du CPDC par la FDA s'est terminée sans émission d'un formulaire 483 d'observations et a été classée comme NAI (pas d'action indiquée).

À propos du CPDC

Le Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) est un centre d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) situé sur le campus de l'Université McMaster, à Hamilton, dans la province canadienne de l'Ontario. Créé avec l'appui de multiples intervenants, y compris le Réseau de centres d'excellence (NCE), l'Université McMaster et l'Institut ontarien de recherche sur le cancer (OICR), le CPDC est un organisme privé à but non lucratif qui agit à titre de chef de file mondial en matière de découverte, de développement et de commercialisation de solutions radiopharmaceutiques de prochaine génération. Depuis sa fondation en 2008, le CPDC a mis sur pied une gamme innovatrice de produits et de solutions radiopharmaceutiques robustes et fiables dont l'utilisation à l'échelle mondiale sert quotidiennement à détecter et à traiter des maladies chez l'humain, comme le cancer. Pour plus d'informations à propos du CPDC, rendez-vous sur : www.imagingprobes.ca.

Centre for Probe Development and Commercialization, Angela Lauretani, (905) 525-9140 ext. 21442, lauretani@imagingprobes.ca

