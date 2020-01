Accenture annonce une aide de 1,1 million $ (CA) à ACCES Employment dans le cadre de son engagement envers les chercheurs d'emploi canadiens





ACCES utilisera cette aide pour développer un robot alimenté par l'IA afin de permettre à l'organisation d'aider plus de demandeurs d'emploi et de fournir des services plus personnalisés.

TORONTO, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Accenture (NYSE : ACN) a fourni une aide financière et en services d'une valeur de plus de 1,1 million de dollars canadiens à ACCES Employment, un organisme canadien sans but lucratif qui aide à mettre en contact les employeurs avec des milliers de travailleurs qualifiés de divers horizons, chaque année.

ACCES utilisera cette aide pour développer un robot alimenté par l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer les services offerts aux demandeurs d'emploi, dont un grand nombre sont de nouveaux arrivants au Canada. La solution numérique aidera les nouveaux arrivants qualifiés à obtenir un emploi qui correspond à leur formation et à leur expérience. Bien que près de 300 000 personnes immigrent au Canada chaque année, seulement près de 24 % des immigrants formés à l'étranger trouvent du travail dans leur profession, selon Statistique Canada.

En utilisant l'IA conversationnelle, l'automatisation et l'apprentissage machine, le robot agira comme un assistant virtuel, aidant les demandeurs d'emploi à trouver les ressources en ligne dont ils ont besoin, y compris des articles, des vidéos, des évaluations de compétences et des modules d'apprentissage en ligne. Comme environ 75 % des clients d'ACCES utilisent des solutions en libre-service et des services légers, le robot permettra également aux employés d'ACCES de libérer du temps pour offrir d'autres services plus personnalisés, en ligne et en personne, aux demandeurs d'emploi.

« Chez Accenture, nous croyons au pouvoir des technologies émergentes pour créer des solutions qui ont une influence positive et durable sur les gens et les communautés, déclare Janet Krstevski, directrice générale responsable de la division Talent et organisation d'Accenture au Canada. Nous sommes enthousiasmés par la portée qu'aura ce projet et nous nous engageons à soutenir ACCES Emploi dans l'atteinte de son objectif visant à aider les nouveaux arrivants à se bâtir une carrière fructueuse au Canada. »

Cette annonce fait suite à une aide financière de 1,4 million de dollars canadiens accordée par Accenture en 2016 qu'ACCES a utilisée pour mettre au point une plateforme en ligne de prestation de services et de ressources, permettant à l'organisme de doubler le nombre de demandeurs d'emploi qu'il dessert, le portant à plus de 35 000 en 2019. ACCES s'attend à ce que le nouveau robot lui permette d'aider 15 % plus de personnes pendant la première année de son fonctionnement.

« Grâce à cette solution, nous serons en mesure d'aider plus de gens à trouver un emploi valorisant et enrichissant, explique Allison Pond, présidente et chef de la direction d'ACCES Employment. Nous sommes fiers d'avoir des partenaires comme Accenture, qui partagent nos objectifs et notre passion pour bâtir une main-d'oeuvre plus diversifiée et plus inclusive. Ensemble, nous avons pour mission d'aider les gens à réussir et à atteindre leurs objectifs et leurs aspirations pour leur carrière et leur vie au Canada. »

Les programmes d'ACCES ont aidé Kelechi Uzoma, originaire du Nigeria, à trouver un emploi au Canada qui tire parti de son expérience antérieure en gestion. Il attribue son succès à la combinaison unique de soutien qu'il a reçu auprès d'ACCES, d'abord en ligne avant d'immigrer au Canada, puis en personne, et finalement dans le cadre d'événements de réseautage organisés par l'employeur en tant qu'ancien.

« La pression associée à la migration peut miner la confiance en soi, affirme M. Uzoma, arrivé au Canada en octobre 2017. ACCES Employment a été mon phare, me donnant espoir et confiance, ainsi que les ressources nécessaires pour m'orienter sur le marché du travail canadien. »

Selon Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada, « Les entreprises ont la possibilité et la responsabilité d'être une force du bien dans le monde. Chez Accenture, nous cherchons à propulser l'innovation pour améliorer la façon de vivre et de travailler des gens. Notre plus récente initiative avec ACCES Employment aidera plus de gens à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour trouver un emploi valorisant. »

L'aide accordée par Accenture s'inscrit dans le cadre de son initiative de présence sociale de l'entreprise, Des compétences pour réussir, et s'appuie sur l'innovation et les technologies de pointe pour aider à résoudre les défis cruciaux auxquels font face les entreprises et la société. Dans le cadre de cette aide, Accenture s'est engagée à fournir 200 000 dollars canadiens en travail bénévole pour aider à la réalisation du projet. Le projet servira en outre de banc d'essai pour qu'Accenture puisse utiliser la technologie émergente à grande échelle et pour le bien, grâce à l'expertise en conception tirée de l'ensemble de l'entreprise.

À propos d'Accenture

Accenture est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opération. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives -- soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde --, Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec un effectif comptant 505 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation et améliore le travail et la vie des gens partout dans le monde. Visitez notre site au www.accenture.com.

À propos d'ACCES Employment

ACCES Employment est un chef de file dans la mise en contact d'employeurs avec des employés qualifiés de divers horizons. Chaque année, plus de 35 000 chercheurs d'emploi sont servis dans sept secteurs de la région du Grand Toronto. En tant qu'organisme sans but lucratif, ACCES reçoit du financement de tous les paliers de gouvernement, de sociétés commanditaires, de divers donateurs et de Centraide du Grand Toronto. www.accesemployment.ca. Pour plus d'information sur les initiatives et les programmes offerts par ACCES, veuillez visiter le site web www.accesemployment.ca.

SOURCE Accenture

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :