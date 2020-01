Azimut nomme Mathieu Landry Vice-président Technologie et Développement des affaires





LONGUEUIL, QC, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Mathieu Landry en tant que Vice-président Technologie et développement des affaires de la Société. M. Landry renforcera la position de leader de la Société dans le domaine de l'analyse prévisionnelle appliquée à l'exploration minérale et développera de nouvelles opportunités d'affaires.

Mathieu Landry est un professionnel senior de l'industrie minière avec plus de 16 ans d'expérience, principalement avec Glencore (antérieurement Xstrata, Falconbridge). M. Landry détient une vaste expertise technique et managériale en tant que géophysicien et géoscientifique, incluant un rôle senior dans le traitement avancé des données et la transformation digitale d'une opération minière majeure.

Ses postes antérieurs incluent les positions de Surintendant Technologie et Intelligence d'affaires (2018-2019), Géoscientifique principal (2016-2018) et Gérant senior de projets - Géophysique (2010-2016) à Mine Raglan (Glencore) au Nunavik, Nord du Québec. À ce titre, il a été associé à plusieurs découvertes significatives en nickel-cuivre-EGP et à leur développement minier subséquent dans le secteur de Mine Raglan.

M. Landry détient un BSc. en géologie de l'Université Carleton à Ottawa (2003). Azimut a octroyé un total de 150 000 options d'achats d'actions à M. Landry à un prix d'exercice de 0,50 $ par action, exerçable pendant une période de 10 ans.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 58,5 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

